정부의 10.15 부동산 대책 발표 이후, 수도권 주택시장의 중심이 빠르게 재편되고 있다.

대출 한도가 대폭 축소된 서울과 일부 수도권 핵심지 대신, 규제 영향을 피해 자금 계획이 수월하고, 개발호재로 미래가치까지 겸비한 지역으로 실수요자들의 시선이 몰리고 있는 것이다.

총부채 원리금 상환 비율(DSR)과 담보 인정 비율(LTV) 규제 강화로 대출 한도가 확 줄어든 데다, 은행에서는 이미 목표치의 턱밑까지 찬 대출총량을 관리해야 해 ‘대출 절벽’이 불가피할 전망이다.

특히, 이번 대책으로 서울 전역과 경기도 12개 지역(과천, 광명, 성남 분당·수정·중원, 수원 영통·장안·팔달, 안양 동안, 용인 수지, 의왕, 하남)이 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정되면서 LTV가 70%에서 40%로 줄어든다.

주택 가격에 따른 주택담보대출 한도도 차등 적용된다. 수도권과 규제지역의 15억 이하 주택의 주담대 한도는 현행과 동일한 6억원이며, 15억~25억원 이하 주택은 4억원, 25억원을 초과하는 주택은 2억원으로 제한된다. 여기에 스트레스 DSR 금리가 1.5%에서 3%로 상향 조정되면서 소득에 따른 대출 한도도 줄어들고, DSR 산정 방식까지 강화돼 실수요자들도 체감 부담이 커진 상황이다.

이러한 가운데 규제에서 자유로운 비규제 지역 아파트가 실수요자와 갈아타기 수요의 대안으로 주목받고 있다. 그중에서도 ‘안성 아양 금성백조 예미지’는 대출 규제 영향권에서 벗어나면서도, 생활 편의성과 서울 및 수도권 남부권으로의 접근성이 뛰어난 단지로 수요가 빠르게 몰리고 있다.

단지가 들어서는 경기도 안성시 아양택지지구는 비규제 공공택지로 중도금 대출이 자유롭고, 분양가상한제 적용으로 3.3㎡당 1,200만원대의 합리적인 분양가가 책정돼 규제 이후 실수요자들의 문의가 급증하고 있다.

분양 관계자는 “규제 발표 이후 계약 관련 문의 전화가 크게 늘었다”면서, “안성 아양 금성백조 예미지는 자금 계획의 부담을 덜면서 실거주 가치까지 모두 만족할 수 있는 단지로 수요자들의 높은 관심이 계속 이어질 것으로 기대한다”고 전했다.

‘안성 아양 금성백조 예미지’는 입지 또한 검증됐다. 백성초·안성중(2027년 예정)·고등학교 예정 부지까지 도보권에 위치한 트리플 학세권, 인근에는 이마트·하나로마트·안성의료원·안성시청 등 생활 인프라가 밀집해 있다. 여기에 중부권 광역급행철도, 수도권내륙선, 경강선 안성 연장, 평택~부발선 등 광역 교통망 확충 호재가 더해지면서 직주근접 입지로의 가치가 더욱 부각되고 있다.

여기에 안성제1~5산업단지와 미양농공단지 등이 차량 10분대 거리에 위치해 있으며, 현대차그룹 MAAC(모빌리티알파라인안성센터)와 반도체 소부장 특화단지인 동신일반산단 조성 등 굵직한 산업 개발이 추진돼 미래 성장성과 일자리 창출 효과가 기대된다. 또한, SK하이닉스 용인 반도체 클러스터, 삼성전자 첨단 시스템 반도체 클러스터도 차량 30분대 거리에 있어 광역 배후 수요까지 흡수할 수 있다.

상품 경쟁력도 돋보인다. ‘안성 아양 금성백조 예미지’는 전 세대 남향 위주 배치와 4Bay 맞통풍 구조로 채광과 통풍을 극대화했으며, 4룸(알파룸) 설계로 공간 활용도가 높다. 팬트리와 드레스룸, 현관창고 등 특화 수납 시스템(유상 옵션)을 통해 부피가 큰 물건부터 일상 소품까지 깔끔하게 정리할 수 있고, 바닥재·거실 마감재·주방 상판 등 각종 마감재 역시 Natural Classic(내추럴 클래식), Bright Grace(브라이트 그레이스) 두 가지 스타일 중 선택이 가능해 취향에 따라 집 안의 분위기를 세련되게 연출할 수 있다.

또한, 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 조성돼 안전하고 쾌적한 보행 환경을 갖췄다. 여기에 포레스트 플라자와 다채로운 테마정원, 어린이 물놀이장 등 자연친화형 조경 공간이 마련돼 가족 중심의 주거 만족도를 높였다.

커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 스크린골프 등 각종 운동시설은 물론, 어린이집, 돌봄센터, 작은도서관, 시니어존 등 다양한 공간도 마련될 예정이다.

한편, ‘안성 아양 금성백조 예미지’ 견본주택은 경기도 안성시 옥산동 일원에 마련돼 있다.