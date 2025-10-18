[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대 뷰티스타일리스트과는 지난 16일 강산관 MBLC 다목적홀 특설무대에서 김선순 총장과 가족회사 임직원 및 학부모, 트랜드뷰티과정학생 등 300여명이 참석한 가운데 대구RISE사업 성과공유회의 일환으로 뷰티스타일리스트과 트랜드뷰티과정 성과발표회인 ‘2025 Graduation Beauty Show’를 개최했다.

성악가의 축하 공연으로 시작된 뷰티쇼에서 학생들은 ‘Orientalism’, ‘Timeless in 7080’, ‘Dress of Feminine’, ‘Future into the Future’ 이라는 4가지 주제의 테마를 학생들이 직접 창작한 아트웨어와 헤어 메이크업을 연출했다.

학생들은 창의적인 뷰티아트 26작품을 선보였다.

뷰티스타일리스트과 학과장 김효정교수는 “우리 뷰티스타일리스트과 학생들이 다양한 주제와 상상력을 바탕으로 전문가 이상의 작품 능력을 연출하는 성과를 거뒀다”며 “우리 학생들을 K-뷰티를 선도할 수 있는 능력 있는 전문가로 양성하기 위한 교육을 더욱 강화할 계획“이라고 밝혔다.

김선순 총장은 축사를 통해 “실패를 두려워하지 않는 도전정신과 전문지식으로 무장한 전문가들이 성공하는 사회인 만큼 우리 학생들이 실패를 두려워하지 않고 과감히 도전할 수 있도록 많은 성원을 부탁한다”고 말했다.