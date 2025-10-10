50개 브랜드 참여…할인 쿠폰 제공

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡이 오는 19일까지 와우회원 전용 뷰티 할인전 ‘뷰티페어’를 개최한다고 밝혔다.

행사는 제품군에 따라 1차 메이크업, 2차 스킨케어로 나눠 진행한다. 머지·에스쁘아·이니스프리·닥터자르트 등 인기 브랜드 50개 브랜드가 참여한다.

13일까지 이어지는 1주차 메이크업 테마에서는 윤광 베이스와 자연 톤이 주류를 이루는 가을 트렌드에 맞춘 제품을 마련했다. 달바 세럼 글로우 텐션 커버 쿠션, 헤라 블랙 쿠션 파운데이션 듀오, 미샤 울트라 파워프루프 마스카라 등이 대표적이다.

13일~19일에는 마스크팩·클렌징·선케어 등 스킨케어 및 장벽 케어 제품을 준비했다. 웰라쥬 리얼 히알루로닉 블루 앰플, 라로슈포제 시카플라스트밤 세트, 미샤 비타씨플러스 잡티씨 앰플 등을 만날 수 있다.

쿠팡은 행사 기간 2만원 이상 구매한 고객에게 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 에스쁘아, 릴리바이레드, 이니스프리, 메디힐 등 브랜드별 추가 쿠폰도 마련했다.

쿠팡 관계자는 “계절 특성 및 트렌드를 반영한 메이크업과 스킨케어 라인업을 구성해, 환절기에 필요한 뷰티 제품을 마련했다”고 말했다.