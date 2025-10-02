10월 16~19일, 봉화읍 내성천 일원서 개최 송이주막·송이라면존 등 미식 체험과 공연·문화 프로그램 풍성 청정 봉화 송이와 한약우로 즐기는 4일간의 가을 향연

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을이 무르익는 봉화군, 내성천의 맑은 바람과 청량산 자락의 신선한 기운이 어우러지는 이 계절, 올해로 29회를 맞은‘봉화송이축제’가 지역을 가득 물들인다.

‘송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠지다’를 슬로건으로 내건 이번 축제는 16일부터 19일까지 나흘간 봉화읍 내성천 일원에서 열린다.

단순한 향토행사를 넘어 청정 봉화의 명품 송이를 전국에 알리고, 지역 농가 소득과 주민·관광객 화합까지 한 번에 잡는 축제로 자리 잡았다.

맛과 쉼, 즐거움의 공간 – 송이주막존·송이라면존

올해 축제의 최대 볼거리는 송이주막존과 송이라면존이다. 송이주막존은 초가집을 모티브로 한 전통 주막 텐트에서 봉화 전통주와 향토 음식을 맛보며, LED 전광판으로 무대 공연을 실시간 감상할 수 있는 복합 휴식 공간이다.

옆에 새롭게 마련된 송이라면존은 하루 500그릇 한정으로 봉화 송이와 계란을 넣은 밀키트 라면을 제공한다. 송이라면 300그릇(5000원), 일반라면 200그릇(3000원)으로 판매되며, 축제 방문객들의 발길을 사로잡을 ‘올해의 히트 메뉴’로 기대된다.

이와 함께 퀴즈형 참여 프로그램인 ‘도전! 송이골든벨’과 게릴라 형식 ‘송이노래방’은 관광객과 주민이 어우러져 즐기는 축제의 ‘놀’ 요소를 한층 강화한다.

공연과 문화, 가을밤을 물들이다

16일 축제 개막식에서는 봉화 농산물이 총출동하는 ‘오색오미 대형 비빔밥 퍼포먼스’가 펼쳐져 방문객 500명에게 무료 시식을 제공하며 화려하게 막을 연다. 이어 퓨전 국악과 전통 민요가 어우러진 ‘풍류한마당’이 흥겨운 무대를 선사한다.

17일에는 ‘봉화 샤이닝스타 콘서트 시즌2’와 ‘가을송! 낭만음악회’가 이어져 경우 오케스트라와 우동하, 장하나, 서영은, KCM 등이 가을밤의 로맨틱한 정취를 수놓는다.

18일에는 청년 시선으로 봉화의 역사와 정체성을 재조명하는 ‘제1회 전국 이몽룡 선발대회’가 열리며, ‘2025 글로벌 춘향이 선발대회’ 진 수상자 김도연 씨와 가수 손태진이 특별 출연해 무대를 뜨겁게 달군다.

마지막 날 19일에는 어르신들의 재능을 보여주는 ‘실버스타 선발대회’와 함께 송가인, 정수연, 이예준의 폐막공연, 불꽃쇼로 4일간의 대장정을 마무리한다.

가을의 진미, 봉화 송이와 한약우

축제의 주인공은 단연 봉화 송이다. 청정 자연에서만 자라는 봉화 송이는 향과 품질에서 전국 최고로 꼽히며, 깊은 풍미로 미식가들을 사로잡는다.

송이판매장터는 오전 10시부터 저녁 7시까지 운영되며, 21개 부스가 참여해 신선한 송이를 직거래로 판매한다.

안동봉화축협과 봉화한약우작목회가 운영하는 한약우 홍보관에서는 질 좋은 한약우를 시식·구매할 수 있고, 셀프 상차림 식당도 마련돼 합리적인 가격에 한약우의 풍미를 즐길 수 있다.

버섯생산가공연구회와 표고버섯연합회는 약용버섯과 표고버섯을 소개하며 다양한 체험과 판매를 진행, 교육과 재미를 동시에 제공한다.

연계행사, 풍성한 가을의 향연

제42회 청량문화제는 삼계줄다리기 재현, 교복 체험, 닥종이 인형 만들기, 어반 스케치 등 전통과 현대가 어우러진 다양한 프로그램을 마련한다.

농특산물 한마당, 목재문화행사, 건강증진 프로그램, 가족 체험, 문화·체육 프로그램 등 연계행사도 축제의 풍성함을 더하며, 남녀노소 누구나 가을 정취를 즐길 수 있다.

화합·안전·신뢰 중심 축제

올해 축제는 주민 참여형 ‘화합형 축제’로 기획됐다. 체험 프로그램 확대, 안전 관리 강화, 가격표시제 시행, 친절·위생 관리 강화로 방문객이 안심하고 즐길 수 있는 축제를 구현한다.

박현국 봉화군수는 “신선한 송이와 한약우, 공연과 체험이 어우러져 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제”라며 많은 참여를 권유했다.

올 가을, 봉화에서 열리는 송이와 한약우, 문화와 공연이 어우러진 풍성한 4일간의 향연이 방문객을 기다린다.