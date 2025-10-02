제품 기획부터 유통까지 통합 지원

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡 PB(자체브랜드) 자회사 ‘씨피엘비(CPLB)’가 경북지역 중소기업들을 대상으로 ‘찾아가는 입점 컨설팅’을 진행해 최종 3개 기업을 신규 개발 파트너로 선정했다고 2일 밝혔다.

CPLB BM들은 지난 9월 지원 기업들을 찾아 품질과 제조 공정을 살피고 맞춤형 컨설팅을 진행했다. 단순 입점 심사를 넘어 각 기업이 시장 경쟁력을 키워나갈 수 있는 구체적인 개선 방향도 제시했다.

선정 기업은 경산시 ‘한방미인화장품’, 포항시 ‘상하식품’, 구미시 ‘푸드리푸드’ 등이다. 선정된 기업은 앞으로 약 4개월간 집중 상품개발 과정을 거쳐 쿠팡 PB상품으로 출시될 예정이다.

이번 사업은 CPLB와 경북경제진흥원이 공동으로 진행하는 프로젝트다. 양 기관은 지역 중소 제조기업을 육성하고 소비자 혜택을 강화하기 위해 지역 현장에서 직접 기업을 발굴하고 있다.

전경수 CPLB 대표는 “PB상품이 지역 중소 제조기업의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하도록 상생 모델을 확대하겠다”고 말했다.