낙동강 가을빛 물들인 예천삼강주막나루터 축제, 추석 연휴 삼강문화단지서 열려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석 연휴, 낙동강 물길이 굽이치는 예천 삼강나루가 온 세대가 어울리는 축제의 장으로 변신한다.

삼강 문화단지 일대에선 가을빛 강바람을 타고 전통과 현대가 뒤섞인 흥겨운 소리가 울려 퍼질 예정이다.

(재)예천문화관광재단은 오는 4일부터 6일까지 사흘간 ‘2025 예천 삼강주막 나루터 축제’를 연다.

슬로건은 ‘삼강에서 흥겹게, 주막에서 정겹게’. 이름처럼 나루터와 주막을 배경으로, 옛 정취와 현대적 감각이 어우러진 프로그램이 줄줄이 펼쳐진다.

축제의 시작은 청소년 댄스 동아리 ‘애이요 청단’의 무대다. 인류무형문화유산 ‘청단놀음’을 현대적으로 재해석한 공연은 전통의 울림과 젊은 세대의 에너지가 교차하며 현장을 달군다.

이어지는 K-POP과 트로트 리믹스 무대에서는 관객들이 자리에서 일어나 박수와 환호로 호응하며 분위기가 절정을 향한다.

아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 곳은 삼강 놀이터다.

모래밭과 편백 큐브 위에서 뒹구는 아이들 옆에서는 버블쇼와 마술 공연이 연이어 펼쳐져 연휴를 맞은 가족들에게 잊지 못할 추억을 선물한다.

어른들은 삼강주막과 보부상 체험관, 강문화전시관을 돌며 스탬프를 모으고, 옛 보부상들의 생활을 직접 체험하는 운동회에 참여하며 시간을 거슬러 올라간 듯한 재미를 만끽한다.

강변 쪽으로 발걸음을 옮기면 풍경은 또 다른 얼굴을 드러낸다. 음악분수가 반짝이며 흩뿌리는 물줄기 옆에서는 카약이 강 위를 미끄러지듯 지나가고, 화가의 손끝에서 그려지는 캐리커처 속에 방문객들의 웃음이 담긴다.

주막과 전시관을 잇는 전기버스는 아이들과 어르신들의 발이 되어, 달리는 차 창 밖으로는 가을빛 낙동강 풍경이 유유히 따라붙는다.

김학동 재단 이사장(예천군수)은 “이번 축제가 고향을 찾은 가족들에게는 따뜻한 추억을, 예천을 처음 찾은 이들에게는 지역의 매력을 알리는 기회가 되길 바란다”며 “세대를 넘어 모두가 즐길 수 있는 흥겨운 한마당이 될 것”이라고 말했다.