[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 사단법인 봉화군교육발전위원회는 지난달 30일 봉화군청 중회의실에서 2025년도 임시총회를 열고, 지역 교육 발전 방안에 대해 논의했다.

총회에는 박현국 이사장을 비롯한 이사와 대의원 등 20여 명이 참석했으며, 4개의 주요 안건을 심의·의결했다.

2001년 설립된 봉화군교육발전위원회는 군 출연금과 회원 회비, 특별 기탁금 등을 바탕으로 기금을 조성하고, 지역인재 육성과 교육환경 개선을 위한 다양한 장학사업을 추진하고 있다.

올해는 진학 부문과 성적 우수 부문 등 6개 분야에서 총 502명과 단체 14팀에 약 3억2,300만원의 장학금을 지급했으며, 지난 8월에는 봉화군 국제자매도시 청소년을 대상으로 한 문화탐방 장학사업도 성공적으로 진행했다.

위원회는 청소년 통일 골든벨 수상자를 대상으로 한 해외 견학 사업도 계획하고 있다.

박현국 이사장(봉화군수)은 “지역의 우수 인재를 발굴하고 교육 경쟁력을 높이기 위해 지속적인 지원과 다양한 장학사업을 이어나가겠다”고 말했다.