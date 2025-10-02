-‘Ollio Of The Day’로 제안하는 새로운 뷰티 루틴, 엔믹스와 함께 ‘Be Popular with. Ollio’ 홍대 팝업스토어에서 특별한 경험 선사

쉽고 가볍게 붙이는 특허 기술을 가진 ‘5초 노글루’ 속눈썹 제품과 마스카라처럼 발라 붙여 강력한 지속력을 가진 ‘펄스카라’로 올리브영 온라인 입점과 동시에 카테고리 1위를 기록한 올리오(Ollio)가 오늘(1일)부터 25년 하반기 캠페인 런칭과 함께 홍대 팝업스토어를 동시에 오픈했다. 올리오는 미국 뉴욕에 본사를 둔 KISS(키스) 뷰티 그룹의 전문성과 기술력을 기반으로 한국에 런칭된 브랜드로, 글로벌 뷰티 노하우와 특허 기술을 접목해 혁신적인 제품력을 선보이고 있다.

이번 하반기 캠페인은 인기 걸그룹 엔믹스(NMIXX)와 함께하며, ‘Ollio Of The Day/OOTD’라는 카피 아래 매일을 새롭게 맞이하는 뷰티 라이프스타일을 제안한다. 올리오 측은 “간편하면서도 자신만의 스타일을 완성할 수 있는 브랜드로서, 이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자와 소통할 것”이라고 밝혔다.

홍대에서 함께 시작된 팝업스토어는 ‘Be Popular with. Ollio’라는 슬로건으로, 소비자가 브랜드의 제품과 무드를 직접 체험하며 즉각적인 변화를 경험할 수 있는 공간으로 마련됐다.

팝업은 총 4개 존으로 운영된다. 웰컴 존에서는 간단한 테스트를 통해 자신에게 어울리는 속눈썹 유형을 확인할 수 있고, 하우 투 존에서는 ‘노글루’와 ‘펄스카라’를 직접 체험하며 손쉽게 스타일링을 시도할 수 있다. 포토월 존에서는 촬영과 SNS 업로드 후 즉석 인화를 통해 포토카드를 완성할 수 있으며, 이벤트 존에서는 ‘Only 5초’ 콘셉트를 살린 참여형 이벤트와 볼록렌즈 촬영 등 현장에서만 즐길 수 있는 경험을 제공한다.

특히, 영화 위키드 콜라보 제품의 출시를 기념하며 올리오 브랜드의 뮤즈인 엔믹스 멤버들은 위키드의 ‘글린다’ 캐릭터에서 착안한 ‘올린다(올리오+글린다)’ 콘셉트로 마법 같은 변화를 만들어주는 팝업 마스코트 역할을 맡아 팬덤과 소비자 모두에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.