국민대학교 Grand Prix Formula 차지 모든 평가에서 우수한 점수로 그랑프리 차지

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국자동차공학회가 26~28일 3일간 전라남도 영광군 소재 한국자동차연구원 E모빌리티 연구센터에서 개최한 ‘2025 대학생 자작자동차대회 Formula 부문’(Formula Student Korea 2025, 조직위원장 : 박장우 아주자동차대학교 교수)’을 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

한국자동차연구원과 공동으로 개최한 이번 2025 대학생 자작자동차대회 Formula(포뮬러) 부문은 전국 42개 대학에서 약 2,000여 명의 대학생들이 참가해 자작자동차를 출품했다.

포장도로에서 진행된 이번 Formula(포뮬러)부문에서는 국민대학교 ‘KOOKMIN RACING F-25(국민 레이싱 에프-25)’ 팀이 차량검사, 동적성능평가를 비롯한 모든 경기에서 우수한 점수를 받아 KSAE Grand Prix Formula(한국자동차공학회 그랑프리 포뮬러)를 거머쥐었다. 그랑프리를 수상한 팀에게는 산업통상자원부 장관상 및 상금이 수여되었다.

이 밖에도, ▷금상 C-포뮬러 강릉원주대학교 GHOST(고스트), E-포뮬러 호서대학교 CHALLENGER(챌린저) ▷은상 C-포뮬러 한양대학교 baqu4(바쿠4), E-포뮬러 국민대학교 KOOKMIN RACING KEF-25(국민 레이싱 케이이에프-25) ▷동상 C-포뮬러 영남대학교 YUSAE(유새), E-포뮬러 영남대학교 천마DM(디엠)이 수상의 영예를 안았다.

또한 창의성 있는 기술력과 디자인을 평가하는 기술부문에서는 단국대학교 RUN2X(런2엑스) 팀이 돋보이는 기술아이디어를 선보여 최우수상인 영광군수상을 수상하였다. 우수상은 영남이공대학교 CR&DE(씨알앤디이)가 수상했다.

황성호 한국자동차공학회 회장은 이날 시상식에서 “갑작스러운 비도 자작자동차대회에 참가한 대학생들의 열정을 식힐 수는 없었고, 이번 대회를 통해 자동차 산업을 이끌 꿈나무들의 능력과 열의를 다시금 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 한국자동차공학회는 급변하는 글로벌 모빌리티 환경을 선도해 나갈 우리 학생들을 위해 아낌없는 지원을 약속하겠다”고 말했다.

한편, 한국자동차공학회는 2007년부터 매년 대학생 자작자동차대회를 개최하고 있다. 이를 통해 대학생들에게 자동차 직접 설계 및 제작기술 습득의 기회를 자동차 산업의 전문가 양성에 힘쓰고 있다.