‘신속 사전검토 시스템’ 구축

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신용보증기금은 하나은행과 ‘비대면·디지털 금융 활성화를 위한 업무협약’을 맺었다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관 간 데이터와 네트워크 연계를 확대하고 디지털 기반 비대면 금융상품을 도입해 고객 기업을 대상으로 보다 쉽고 편리한 금융서비스를 제공하고자 마련됐다.

신보는 하나은행과 협력해 디지털 보증 상담 채널인 ‘신속 사전검토 시스템’을 구축할 계획이다. 이 시스템은 양 기관 간 데이터 교류를 바탕으로 상담 절차를 디지털·자동화해 고객 기업의 보증부대출 진행 여부에 대해 빠르게 대응할 계획이다.

또한 ‘은행 연계 Easy-One(이지-원)보증’을 도입해 기업이 신보 영업점을 직접 방문하지 않고도 하나은행 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 보증·대출 신청부터 서류 제출, 전자 약정, 대출 실행까지 모든 과정을 한 번에 처리할 수 있게 지원한다.

채병호 신보 이사는 “이번 협약으로 디지털·비대면 기반 금융지원이 활성화돼 중소기업의 금융 접근성이 크게 향상될 것”이라며 “앞으로도 신보는 고객 중심의 디지털 금융서비스 창출에 최선을 다하겠다”라고 말했다.