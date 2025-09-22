9월 28일, 광진 숲나루에서 반려동물과 함께하는 축제 열어 펫티켓 골든벨, 장기자랑, 어질리티 공연, 반려견 올림픽 등 구성 다채 멍카페, 위생미용, 견생네컷, 펫타로 등 부대행사도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 28일 광진 숲나루에서 ‘2025 광진 반함축제’를 개최한다.

사람과 반려동물이 함께 교감하며 동물에 대한 인식을 개선하고 생명존중문화를 확산시키기 위해 마련한 행사다.

구는 건국대 캠퍼스타운사업단, 수의과대학과 손을 잡고 남녀노소 모두 즐길 수 있도록 다채롭게 꾸몄다.

행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 이어진다. ‘펫티켓 골든벨’, ‘기다려 최강자전’ 등 사전행사로 축제의 서막을 알린다. 동물훈련사이자 수의사인 설채현 강사의 토크콘서트가 열린다. 반려동물에 대해 궁금했던 점이나 생활하면서 생긴 고민들을 상담, 해소해 주는 시간을 갖는다.

어질리티 국가대표의 공연도 선보인다. ▲반려인과 반려동물이 함께하는 장기자랑 ▲보호자가 시키는 대로 수행하는 반려견 올림픽 ▲빨리앉기, 냄새맡기 등 후각 및 반응속도 미니게임으로 관람객들의 눈을 사로잡는다.

부대행사도 풍성하다. 지난해 만족도가 높았던 애견미용과 응급처치 교육 체험부스를 새로 만들었다. 반려동물 간식 요리강좌인 ‘베이커리 멍카페’와 리드줄 제작부스를 운영한다. 견생네컷, 펫타로, 캐리커쳐 등 비반려인이 참여할 수 있는 프로그램도 늘렸다. 이밖에도 포토존과 푸드트럭도 준비, 맛과 재미를 더한다.

자세한 사항은 광진구청 지역경제과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “이번 행사를 준비해 주신 건국대 수의과대학 최양규 학장님, 캠퍼스타운사업단 정혜정 단장님, 반함준비위원회 관계자 여러분께 감사의 마음을 전한다. 구민 여러분께서도 반려동물과 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 사람과 동물이 건강하게 공존하는 지역사회를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

구는 유기동물 입양비 지원, 동물훈련사 프로그램, 취약계층 의료비·위탁비 지원 사업 등 동물복지 증진을 위해 힘쓰고 있다.