집중호우 피해 복구에 1000만원 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 신한라이프는 올여름 광주지역 집중호우로 피해를 본 광주영아일시보호소에 수해 복구를 위한 후원금 1000만원을 전달했다고 22일 밝혔다.

신한라이프는 지난 18일 강춘심 광주영아일시보호소장, 김민지 신한라이프 지속성장본부장, 서상현 광주 사업단장 등이 참석한 가운데 보호소 시설 보수를 위한 후원금 전달식을 가졌다.

광주영아일시보호소는 열악한 환경에 놓인 만 0~6세 영유아들을 보호하고, 안정적인 성장 환경을 제공하는 아동복지시설이다. 이번 집중호우로 인해 보호소 시설 일대에 피해를 입었다.

전달된 후원금은 광주영아일시보호소가 출입구와 담장 재시공 등 보수 공사를 통해 시설을 이용하는 영유아뿐 아니라 인근 지역 주민들까지 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 개선하는 데 쓰일 예정이다.

김 지속성장본부장은 “이번 후원으로 아이들이 머무는 공간인 만큼 더욱 따뜻하고 안전한 환경으로 다시 만들어 지길 기대한다”며 “앞으로도 작지만 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 지역사회와 함께 다양한 협력과 지원을 이어가겠다”고 말했다.