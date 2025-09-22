사진=사려니필름 제공
[헤럴드경제=임세준 기자] 제30회 부산국제영화제에 와이드 앵글 다큐멘터리 쇼케이스 부문에 초청된 “빨간나라를 보았니”의 홍영아감독이 관객과의 대화에서 답변하고 있다. 오른쪽은 임미애 더불어민주당 국회의원으로 ‘빨간나라를 보았니’는 경상북도에서 파란 잠바를 입고 선거에 뛰어 드는 이들의 선거 패배기를 다룬 독립 다큐다.


