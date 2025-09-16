APEC 보건과경제고급회의 본회의 참석 ABAC 내 바이오헬스케어워킹그룹 의장 활동

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱그룹은 이규호 부회장이 16일 서울 신라호텔에서 열린 2025년 APEC 보건과경제고위급회의(이하 HLMHE) 개막 본회의에 참석했다고 밝혔다.

올해로 15회째를 맞이한 APEC HLMHE는 APEC 회원국의 보건부 장·차관 등 고위급 대표들이 모여서 보건의료정책 등에 대해 논의하는 회의다. 올해 주제는 ‘혁신(Innovate), 연결(Connect), 번영(Prosper) : 건강하고 스마트한 고령화 대응사회 실현’이다.

APEC 산하 기업인자문위원회(ABAC) 내 바이오헬스케어워킹그룹(이하 BHWG) 의장으로서 활동 중인 이 부회장은 “헬스데이터 2차 활용과 인공지능(AI) 기반의 의료, 헬스케어 혁신은 정부만의 노력이 아닌 민간과의 협력이 필수적”이라고 강조했다. 이어 “민관이 함께 협력한다면 의료서비스 전달체계를 재구성하고, 회복력 있고 포용적인 시스템을 구축해 아태 지역의 번영을 지켜나갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이 부회장은 본회의에서 ABAC BHWG 활동 성과를 알렸다. ABAC BHWG가 APEC 공통의 보건, 의료 이슈에 대해 제도적 대응 방안을 어떻게 모색해왔는지 설명한 것이다. 그러면서 헬스케어 분야 글로벌 리더들과 미래 헬스케어 혁신을 논의했다.

그동안 ABAC BHWG는 바이오테크 혁신 가속화, 포용적 보건격차 해소 등 4대 핵심 영역에 대해 논의했다. 그러면서 APEC 정상들에게 헬스케어 관련 권고안을 담은 APEC 헬스케어 로드맵을 발간했다. 올해 로드맵은 스마트 헬스케어 진전 양상, 헬스케어 형평성과 접근성 강화 방안 등의 내용을 담아 다음달 부산에서 열리는 ABAC 4차 회의 기간 중 전달될 예정이다.

한편, 코오롱그룹은 골관절염 세포유전자 치료제 TG-C 등 바이오 신약 개발에 지속적으로 투자하고 있다. 지난해 7월 미국에서는 TG-C 임상 3상 환자 투약을 마쳤고, 2027년 미국 FDA에 TG-C 품목허가 신청을 목표로 하고 있다.