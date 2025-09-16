[헤럴드경제=이상섭 기자] 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기에 앞서 국민의힘 의원들과 대화하고 있다.
“땡큐, 트럼프” 금리 더 낮아지면, 서울 아파트 말고 상업용도 훈풍? [부동산360]
미국 연방준비제도는 오는 16~17일(현지시간) 공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 현재 4.25∼4.50%인 기준금리 인하 여부를 결정하며, 부동산 전문가들은 한국은행의 금리인하→은행 조달금리 하락→여수신 금리 하락까지 이어져 소강 상태였던 부동산 매수심리를 다시 자극할 것이라고 전망했다.
배우 한지은, 반려 도마뱀 동물학대 논란…“뼈만 앙상”
[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 한지은이 반려동물인 도마뱀에 대한 ‘동물학대’ 논란에 휩싸였다. 한지은은 지난 6일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에 출연해 일상을 공개했다. 그는 아침에 눈을 뜨자마자 방에 있는 반려 도마뱀 모니에게로 달려가 애정을 한껏 쏟아냈다. 한지은의 매니저는 “아는 지인분 통해서 키우게 됐다고 하더라. 4~5개월 정도 된 걸로 알고 있다”고 설명했고, 한지은은 도마뱀을 위해 물을 뿌려주고, 밥도 직접 제조해 먹여줬다. “오래 못 놀아준다. 온도에 민감해서 사람 온도랑 잘 안 맞아가지고”라며 지식도 뽐냈다. 한지은은 도마뱀이 물을 마실 동안 밥을 만들어 직접 멱여줬다. 밥을 먹기 위해 나온 도마뱀 모니는 작은 체구로 눈길을 모았다. 이에 이영자는 “얼굴이 크다”고 깜짝 놀라기도. 밥을 먹인 후 한지은은 “오래 못 놀아준다. 사람 온도와 맞지 않는다”며 다시 반려견을 집 안으로 넣었다. 하지만 방송 후 한지은이 동물학대를 하는 것이 아니냐는 지적이 제기됐다.
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10
