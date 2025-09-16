[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 차세대 전력반도체 기업 ‘네이처플라워세미컨덕터(NFS)’가 부산에 100억원을 투자해 처음으로 공장을 짓는다.

부산시는 16일 부산 기장군 장안읍 동남권방사선의·과학산업단지에서 NFS 공장 착공식을 개최했다고 밝혔다. 착공식에는 시 관계자를 비롯해 국내외 산학연 관계자 100여 명이 참석했다.

NFS는 전력반도체 소부장 특화단지 지정을 계기로 약 100억원을 들여 부지 4239㎡에 총면적 1400㎡ 규모의 생산공장 건립에 나서 내년 2월 준공할 예정이다.

NFS는 2022년 설립된 전력반도체 기업으로 초고순도 실리콘(Si) 웨이퍼 생산, 차세대 전력반도체 소자 설계, 포장 등을 전문 분야로 한다. 초고순도 실리콘 웨이퍼 제조를 위해 대전에 있는 연 20t 규모의 한국원자력연구원 하나로연구로 사용을 우선 승인 받았고 향후 연 150t 규모의 수출용 신형연구로 완공 전까지 이를 활용해 제품을 개발·제조할 예정이다.

전력반도체 전문가로 2023년부터 부산시 정책고문으로 활동 중인 신훈규 NFS 대표는 “전력반도체 글로벌 기술 선도를 위한 부산시의 전폭적인 지원에 힘입어 양질의 새로운 일자리 창출과 동시에 지역경제의 전환점이 되는 첨단기업으로 발전하도록 노력하겠다”고 말했다.