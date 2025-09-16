- 안태로 후원인, 서울대병원에 3억원 기부...한국 의료의 지속 발전 기원

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 서울대병원(병원장 김영태)은 지난 15일, 안태로 후원인으로부터 병원발전기금 및 후원금 3억원을 전달받았다.

안태로 후원인(㈜한미칼라팩 대표이사)은 한국 의료의 전인적인 발전과 더 나은 미래 의료 환경 조성을 위해 이번 기부를 결심했다. 서울대병원의 탁월한 의료진과 정성어린 치료로부터 받은 감동이 결정적인 계기가 됐다.

서울대병원은 이번 기부금을 활용해 미래의료를 선도할 연구 역량을 강화하고, 환자 중심의 진료 환경을 확충할 계획이다.

안태로 후원인은 “대한민국 의료가 지속적으로 발전하여 사랑하는 후손 모두에게 아픔과 고통이 없는 밝고 활기찬 내일이 펼쳐지기를 기원한다”고 말했다.

김영태 병원장은 “미래세대를 위한 후원인의 따뜻한 뜻에 깊이 감사드린다”며 “기부금을 바탕으로 모든 환자에게 최상의 의료 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 전했다.