경찰 경호부대의 이전 위해 기존 청사 공사비 지출안 의결

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 청와대 복귀 프로젝트가 본격화되면서 경찰 경호부대 청사 이전을 위한 예산 45억원이 투입된다.

정부는 16일 2025년도 일반회계 일반예비비에서 경찰 경호부대 기존 청사 공사비 44억6973만원을 지출하는 안을 의결했다.

대통령 경호처와 서울경찰청 101경비단 소속 일부 경비 인력은 지난달 초부터 청와대 경호동에 입주해 업무를 시작했다. 101경비단은 경호처와 함께 대통령 집무실과 관저의 경호·경비를 담당하는 경찰 지원부대다.

청와대는 본래 국가중요시설 ‘가급’으로 경호처, 경찰, 군 경호부대가 이중삼중 지키던 최고등급의 보안구역이었다. 그러나 윤석열 전 대통령이 2022년 취임 후 집무실과 관저를 서울 용산구로 이전하면서 일반 시민에게 공개되고 국가중요시설 지정이 해제됐다. 이후 관리 주체는 국가유산청에서 청와대재단으로 이관됐다.

이재명 정부는 청와대 복귀 선언과 함께 다시 중요시설로 지정하고 경호처의 경호구역으로 재편했다. 청와대 파견팀은 청와대 방문자 검문과 안내 업무, 경호·경비 관련 시설 점검을 수행하며 전반적인 보안 상태를 확인하고 있다. 3년간 일반 시민 출입으로 일부 기존 경호 시설이 철거된 상태인 것으로 전해졌다.

더불어민주당은 지난 대선 공약에서 경호처를 지원하는 경찰과 군 지원부대 감축을 제시한 바 있다. 101경비단을 비롯해 202경비단·22경호대 등이 서울경찰청 소속의 지원부대다. 202경비단은 집무실과 관저 외곽 지역의 경비 임무를 맡은 부대다.

2022년 용산 이전으로 경호구역이 확대되면서 202경비단 소속 경찰 인력은 560여 명으로 늘었다. 청와대 복귀 과정에서 일부 인력은 감축될 가능성이 있다. 101경비단은 지난해 초까지 730여 명 규모였으나 초소 통폐합 등을 거쳐 현재 700명 아래로 감소한 것으로 알려졌다.

101경비단은 지난해 초까지 730여 명 규모였으나 초소 통폐합 등을 거쳐 현재는 700명 밑으로 떨어진 것으로 알려진다. 경호처는 청와대 복귀 시 안내소 역할을 하는 ‘연풍문’ 주변 경비업무 등을 방호관이 맡도록 할 방침이다. 방호관은 통상 퇴임 대통령의 사저를 경비하는 역할을 맡는 직렬이다.

정부 한 관계자는 “이날 의결한 44억6973만원은 지난 3년간 제 역할을 못했던 기존 청와대 경찰 경호부대 청사를 공사하는 예산”이라며 “청사 공사를 해야 이전해서 쓸 수 있지 않겠냐”고 말했다.