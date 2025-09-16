2027년부터 남부발전 LNG 추진선에 공급 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 포스코인터내셔널은 15일 서울 포스코센터에서 한국남부발전과 ‘국내 액화천연가스(LNG) 벙커링 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 한국남부발전은 2027년부터 포스코인터내셔널의 국내 LNG 벙커링 서비스를 받을 수 있게 됐다. LNG 벙커링은 선박 추진연료로 사용되는 LNG를 선박에 공급하는 작업이다.

전 세계적인 탄소중립 기조에 따라 저공해 에너지인 LNG 수요는 중장기적으로 전체 선박 연료 시장의 20%를 초과할 것으로 전망된다. 하지만 국내 LNG 벙커링 사업은 아직 시작 단계에 머물러 있어 인프라 확충이 시급한 과제로 꼽힌다.

한국남부발전은 2023년 LNG 추진선 첫 출항 이후, 국내 LNG 벙커링의 경쟁력 저하로 싱가포르 등 해외에서 연료를 공급받고 있다. 이 과정에서 불필요한 이동 항로 및 시간 손실이 발생해 국내 LNG 벙커링 사업의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이번 협약으로 남부발전은 LNG 연료 공급 과정에서 발생하는 비용 문제를 줄일 수 있게 됐다.

민창기 포스코인터내셔널 본부장은 “이번 MOU를 계기로 한국남부발전과의 긴밀한 협력을 통해 기술, 물류, 공급망 전반에서 함께 에너지 산업의 새로운 기준을 만들어 나가겠다”며 “환경 친화적인 선박 연료 공급과 안정적인 에너지 수급을 실현해 대한민국 에너지 산업의 모범 사례로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박영철 남부발전 부사장은 “이번 협약은 안정적인 전력 생산을 넘어 연료 공급망까지 탄소중립을 확장하는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 탄소중립 목표 달성을 위해 민간과 공공의 경계를 넘는 협력을 더욱 확대하고 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편, 포스코인터내셔널은 2023년 포스코에너지와의 합병을 통해 LNG 탐사·생산부터 수송, 저장, 발전에 이르는 LNG 밸류체인을 수직계열화하는 데 성공했다. LNG 사업 경쟁력을 더욱 강화하기 위해 광양 LNG터미널 저장 용량을 기존 93만㎘에서 133만㎘로 확장하고 있다.