채권 매수 지원 쿠폰 및 최대 50만원 상품권 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 비대면 고객을 대상으로 채권 매수 지원 쿠폰과 순매수 금액별 상품권을 제공하는 ‘국내(장외) 채권 온라인 거래 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 오는 11월 28일까지 열린다. 참여 대상은 Prime센터(비대면/은행연계)를 주거래점으로 둔 위탁 및 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 보유한 국내 거주 개인 고객이다. KB증권 온라인 채널을 통해 매수할 수 있는 모든 국내(장외) 채권이 해당된다.

혜택은 크게 세 가지다. 우선, 채권 거래 경험이 없거나 최근 거래 이력이 없는 고객에게 매수 지원 쿠폰을 제공한다. 올해 1월 1일부터 8월 31일까지 KB증권에서 국내(장외) 채권 거래가 없었던 고객 중 선착순 1만명에게 1만원권 쿠폰이 지급된다. 해당 쿠폰은 500만원 이상 채권 매수 시 사용 가능하며 사용 시 계좌로 1만원이 페이백 된다.

두 번째는 순매수 금액 구간에 따른 백화점 상품권 지급이다. KB증권 MTS ‘KB M-able(마블)’, HTS ‘H-able(헤이블)’, 홈페이지를 통해 국내(장외) 채권을 거래하면 ▷300만원 이상 5000원 ▷1000만원 이상 1만원 ▷3000만원 이상 3만원 ▷5000만원 이상 5만원 ▷1억원 이상 10만원 ▷3억원 이상 15만원 ▷5억원 이상 25만원 ▷10억원 이상 50만원 상당의 상품권을 받을 수 있다.

세 번째는 보너스 이벤트다. 만기일이 2028년 9월 1일 이후인 국내(장외) 채권의 순매수 금액 구간에 따라 ▷1000만원 이상 3만원 ▷5000만원 이상 5만원 ▷1억원 이상 10만원의 쿠폰이 추가 지급된다. 순매수 이벤트와 보너스 이벤트 혜택은 이벤트 종료 후 12월 31일까지 잔고 유지 조건을 충족한 고객에게 제공된다.

KB증권은 이벤트 기간 중 온라인 전용 특판 채권도 판매한다. 해당 채권은 MTS ‘KB M-able’ 등 온라인 채널을 통해서만 매수할 수 있다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “이번 이벤트는 고객의 채권투자 경험 확대와 직접적인 자산 성장을 지원하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 채권이 안정적인 자산 포트폴리오의 핵심으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.