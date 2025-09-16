[헤럴드경제=최은지 기자] “어후, 냄새가….”

허가를 받지 않고 비위생적인 시설에서 녹용 절편을 만드는 제조시절을 급습한 식품의약품안전처 당국자는 혀를 내둘렀다.

널브러진 작업장은 한눈에 봐도 위생적이지 않았다. 작업장 내 한쪽에는 녹용이 큰 고무대야에 마구잡이로 쌓여있다. 이 녹용들로, 당국의 허가를 받지 않고 녹용 절편을 만들어 판 금액만 41억7000만원 상당이다.

만든 사람뿐만 아니라 이를 소비자가 구매할 수 있는 곳으로 유통하는 이들도 이 녹용 절편이 ‘불법’이라는 것을 인지하고 있었다. 그럼에도 유통한 이유는 ‘싸다는’ 것이었다. 이렇게 한의원과 의약품도매상 등에 판매된 곳만 전국 212개소다.

녹용은 건장 증진은 물론이고, 성장기의 아이들에게 성장과 발육에 효능이 있는 것으로 알려져 청소년들도 많이 섭취하고 있다. 그러나 불법 녹용 절편을 만든 사람도, 유통한 사람도 모두 한통속이었다. 당국에 적발된 피의자들만 무려 41명이다.

식품의약품안전처는 의약품제조업 허가를 받지 않고 의약품 녹용 절편을 제조·판매 및 유통한 총 41명을 약사법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 16일 밝혔다.

제조·판매한 이들은 4명(법인 1명 포함), 이를 유통한 이들은 37명(법인 10명 포함)에 이른다.

의약품 녹용 절편은 약사법에 따른 의약품(한약재)으로, 품목별로 허가(신고)를 받아 제조·판매해야 한다.

식약처 위해사범중앙조사단은 서울시 소재 재래시장에서 무허가 의약품 녹용 절편이 유통되고 있다는 정보를 입수하고 수사에 착수했다.

무허가 의약품 제조소로 특정되는 장소에 잠복해 녹용 절편 생산에 필요한 녹용 원물, 산소, 주정의 입고와 녹용 절편 출고 상황을 확인했다. 이후 압수수색을 통해 녹용 및 녹용 절편 약 1448㎏과 제조시설, 거래 비밀 장부 등을 압수했다.

수사 결과, 이들은 무허가 제조소 등 3개소에서 2021년 10월11일부터 지난 4월17일까지 녹용 절편 7917㎏(1만3195근)을 제조했다.

이 중에서 실제 판매한 것은 6429㎏(1만715근)으로, 약 41억7000만원 상당이다. 이들은 전국 의약품 제조업체, 의약품 도매상 등 27개소에 이 녹용 절편을 판매했다.

제조·판매업자 A, B는 의약품제조업 허가가 불가한 비위생적인 장소에 녹용 절편 제조에 필요한 가스통(LPG, O2), 토치, 주침기, 절단기, 건조대, 송풍건조기 등의 시설을 갖추고, 러시아·뉴질랜드산 녹용을 원료로 녹용 절편 약 6699㎏(1만1665근)을 제조했다. 이 중에서 5824㎏(9707근)으로 의약품 제조업체, 의약품 도매상 등 26개소에 판매했다. 액수로는 약 38억5000만원 상당이다.

또 제조·판매업자 C는 소재지 변경 허가를 받지 않은 의약품 제조소에서 녹용 절편 약 918㎏(1530근)을 제조하고, 이를 의약품 제조업체 등에 약 3억2000만원 상당 판매했다.

특히 녹용 절편을 유통한 피의자들은 모두 무허가 제품인 것을 알면서도 시중 가격보다 저렴하다는 이유로 이를 구매해 전국 한의원, 의약품도매상 등 약 212개소에 판매했다.

무허가 녹용 절편을 구매한 의약품 제조업체 8개소는 해당 제품을 각 제조업체 상호가 표시된 포장지로 재포장해 전국 한의원, 의약품도매상 등에 유통·판매한 것으로 드러났다.

식약처는 “무허가 녹용 절편은 제조·품질관리가 안되어 안전을 담보할 수 없으므로, 의약품 취급자와 소비자는 반드시 규격 한약재를 구매하여 사용해야 한다”고 당부했다.

식약처는 한약재 안전관리를 강화하고 불법행위를 적극 단속하고 엄중 처벌해, 국민 건강과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다고 밝혔다.