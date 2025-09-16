누적 매출 1800억원 돌파한 ‘고메 소바바치킨’ 이어 ‘뼈 치킨’ 카테고리 공략…‘맵단짠’ 중독적인 맛 구현

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 닭 반 마리를 통으로 담은 ‘CJ 자메이카 Style 치킨(사진)’을 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 통다리와 통날개가 붙어 있는 몸통으로 구성된 형태다. 외식 및 배달 치킨 시장에서 선호도가 높은 ‘뼈 치킨’을 합리적인 가격으로 책정했다. 오븐 치킨의 담백하고 고소한 맛에 자메이카 대표 양념인 저크소스를 발라 ‘맵단짠(매콤·달달·짭짤)’ 매력을 살렸다.

CJ제일제당은 지난 2023년 ‘고메 소바바치킨’을 성공시킨 경험을 토대로 ‘뼈 치킨’ 카테고리를 확장한다는 구상이다. ‘고메 소바바치킨’은 올해 8월 말 기준 누적 매출 1800억원을 돌파했다.

CJ제일제당 관계자는 “신제품은 외식으로만 즐기던 메뉴를 CJ제일제당의 노하우를 활용해 냉동치킨으로 구현한 것”이라며 “소비자 취향을 반영한 차별화된 맛과 품질의 메뉴를 계속 선보일 것”이라고 전했다.