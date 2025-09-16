무인양품, 한국 진출 20년만에 최대 실적

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데쇼핑이 일본 라이프스타일 브랜드 ‘무인양품(무지코리아)’에 200억원 규모의 유상증자를 결정했다.

16일 업계에 따르면 롯데쇼핑은 지난달 이사회를 열고 무인양품의 유상증자 참여의 건을 상정해 의결했다. 롯데쇼핑의 유상증자 규모는 200억원 수준이다.

무인양품은 지난 1980년 일본에 설립된 라이프스타일 기업이다. 국내에는 2004년 일본 양품계획과 롯데상사가 무지코리아를 설립했다. 양 사의 지분율은 각각 60%, 40%다. 이후 롯데쇼핑이 2022년 말 롯데상사로부터 무지코리아 지분을 인수했다.

국내에서 다이소 등 균일가 생활용품점의 인기가 늘자, 무인양품에 대한 추가 투자에 나선 것으로 풀이된다.

실제 무인양품은 성장을 거듭하고 있다. 무인양품의 지난 회계연도(2023년 9월~2024년 8월) 매출액은 전년 대비 20% 증가한 1805억원을 기록했다. 한국 진출 후 20여 년 만에 역대 최대치다. 같은 기간 영업이익은 18억원에서 75억원으로 4배 이상 급증했다.

성장 추세는 올해도 이어지고 있다. 일본 양품계획 공시에 따르면, 지난달 한국을 포함한 동아시아 지역의 동일점포 매출은 전년 동기 대비 21.1% 증가해 같은 기간 일본 내 매출 증가율인 6.1% 큰 폭으로 웃돌았다. 다만 무지코리아는 순손실에서는 벗어나지 못하며 지난 회계연도에도 25억원의 당기순손실을 기록했다.

국내 무인양품 오프라인 매장은 직영점 42개다. 주로 롯데백화점과 롯데마트에 입점해 있다. 판매 상품도 리빙 생활용품뿐만 아니라 화장품, 의류, 스낵 등 다양하다. 일본 양품계획은 최근 실적발표를 통해 “한국에서도 매장을 개점할 수 있는 상당한 여력이 있다고 판단한다”며 “헬스＆뷰티를 핵심 상품으로 차별화하고 지속해서 홍보할 예정”이라고 밝혔다.

최근 5000원대 ‘가성비’를 앞세운 상품은 유통업계의 트렌드가 됐다. 다이소가 지난해 역대 최대 매출 및 영업이익을 달성한 영향이다. 최근 이마트도 전 상품을 5000원 이하에 판매하는 PB(자체 브랜드) ‘오케이 프라이스’를 론칭했다.

업계 관계자는 “다이소의 성장으로 5000~1만원 사이의 품질 좋은 제품을 선보이는 것이 하나의 흐름이 됐다”며 “하반기에도 초저가 경쟁은 지속될 것”이라고 전망했다.