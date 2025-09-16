- 김태흠 지사, 민선8기 4년차 시군 방문 네 번째 일정으로 당진 찾아 - 탄소중립 선도도시 조성·제2서해대교 건설·순례길 명소화 등도 강조

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 당진 발전을 위해 스마트 양식단지와 수산식품 클러스터 조성, 탄소중립 선도 도시 조성 등에 도정 역량을 집중 투입한다.

김태흠 지사는 16일 민선8기 4년 차 시군 방문 네 번째 일정으로 당진시를 찾아 도민과 직접 소통하며 지속 가능한 미래 발전 방안을 모색했다.

이 자리에서 김 지사는 민선8기 도정 보고 후, 당진 발전을 위해 ▷스마트 양식단지 및 수산식품 클러스터 조성 ▷탄소중립 선도 도시 조성 ▷제2서해대교 건설 ▷천주교 순례길 세계 명소화 사업 등을 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.

스마트 양식단지는 국비 100억 원을 포함, 총 200억 원의 사업비를 오는 2027년까지 투입해 석문간척지 일원에 4만㎡ 규모로 조성하는 사업으로, 지난 4월 중앙투자심사를 넘어서며 급물살을 타고 있다.

청년 어업인 등에게 임대할 이 양식단지에서는 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용해 흰다리새우와 블랙타이거 새우 등을 양식하며 국내 첨단양식산업 발전을 선도한다는 계획이다.

수산식품 클러스터는 석문산단 수산단지 일원 9만 1406㎡의 부지에 2028년까지 1900억 원을 투입해 건립 추진 중으로, 현재 예비 타당성 조사가 진행되고 있다.

클러스터 주요 시설로는 ▷국내 생산 새우 원물을 100% 활용할 수 있는 ‘스마트 가공처리센터’ ▷수산식품 기업 입주·기술 개발 지원 시설인 ‘블루푸드 벤처혁신센터’ ▷저렴하게 냉장·냉동 창고를 제공하는 ‘상생형 저장물류센터’ 등이 있다.

도와 당진시는 스마트 양식단지, 수산식품 클러스터와 함께 지난 3월 해양수산부 공모에 선정된 스마트 양식 클러스터 조성 사업까지 추진, 석문간척지에 총 2500억 원을 투입해 국내 최초·최대 규모 친환경 수산종합단지를 조성할 계획이다.

탄소중립 선도 도시 조성은 지난해 10월 환경부·국토교통부 공모에 선정되며 추진하고 있는 사업이다.

도와 당진시는 올해 말까지 기본계획을 수립하고, 내년부터 실시설계에 착수해 오는 2030년까지 탄소 저감·흡수 기술에 기반한 탄소중립 선도 도시를 조성할 방침이다.

당진시는 기존에 선정된 수소도시 조성 사업과 연계해 태양광, 풍력발전 등 재생에너지 보급 확대를 통해 탄소를 2030년까지 56% 감축(2018년 대비)하고, 2045년까지 탄소중립을 실현한다는 목표를 제시한 바 있다.

제2서해대교는 지난 8월 새정부 국정과제 반영되며 사업 추진 동력을 확보했다.

도는 앞으로 국토부가 수립 중인 제2차 국가도로망종합수정계획(2021∼2030)에 제2서해대교가 반영될 수 있도록 노력하는 한편, 신규 민자 사업으로 지속 제안하는 등 투트랙으로 대응할 예정이다.

천주교 순례길 세계 명소화 사업은 오는 2027년 전 세계 청년 50만 명 이상이 참가하는 천주교 세계 청년대회와 연계해 추진한다.

당진 솔뫼성지는 우리나라 최초 사제인 김대건 신부가 탄생한 곳으로, 도는 솔뫼성지와 합덕성당 등 20.1km에 달하는 순례길을 명소화하고, 천주교 문화유산 국제화 프로그램을 개발한다는 계획이다.