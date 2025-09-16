[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 해외 시장 수출 판로 개척을 위해 싱가포르와 말레이시아에 무역사절단을 파견했다고 15일 밝혔다.

이남철 고령군수를 단장으로 한 사절단은 오는 18일까지 4박 5일 일정으로 싱가포르와 말레이시아를 방문해 해외시장 판로 개척에 나선다.

이번 무역사절단 참가 업체는 엠스푸드㈜, 게이트웨이트레이딩, 대림팜스, 스페이스비어컴퍼니, 대가야푸드, 하이탑, 삼정특수고무, 지산타포린, 루브캠코리아 등 기업이다.

식품, 타포린, 고무롤 등 종합 품목으로 구성됐다.

경북도경제진흥원과 고령군의 시장성 조사를 바탕으로 수출 잠재력이 있는 업체로 선정했다.

이들 기업은 두 도시에서 현지 상담회를 열고 해외 바이어 간 수출 상담을 진행한다.

이남철 고령군수는 “내수 부진과 글로벌 경기 둔화 등 대내외적으로 어려운 환경 속에서 이번 해외 무역사절단 파견이 지역 우수 기업 및 제품을 해외로 널리 알리는 기회이자 해외 시장 수출의 마중물 역할이 되기를 기대한다”고 말했다.