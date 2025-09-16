[헤럴드경제=최원혁 기자] 경찰이 순찰 중 우연히 벌금 4억4000여만원이 부과된 수배자를 검거한 사실이 뒤늦게 알려져 화제다.

14일 경찰청 공식 유튜브 채널에는 ‘순찰 중 발견한 트럭, 벌금이 무려 4억4000만원’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 따르면 경찰은 평소처럼 안전 순찰 중 수상한 차량들에 대한 차적 조회를 하던 중 누적 벌금 4억4000만원이 쌓인 트럭을 우연히 발견하게 됐다.

당시 트럭을 발견한 울산남부경찰서 삼산지구대 배은규 경감은 “차량을 발견하고 차적 조회를 했는데, 수배 이력이 있는 운전자 소유 차량을 발견했다”며 “처음엔 벌금이 440만원인 줄 알았는데, 자세히 보니 4억4000만원이더라”고 당시 상황을 설명했다.

경찰은 운전자가 도주할 수 있다고 판단해 곧바로 정차를 명령하지 않고 순찰하는 척하며 차량을 뒤따랐다. 이후 신호 대기 상황을 틈타 검문에 나섰다.

도로 한복판에서 검문이 진행돼 자칫 위험할 수 있었던 상황에서 배 경감은 운전석이 아닌 조수석 쪽으로 접근해 동의를 구한 뒤 직접 차량 조수석에 탑승해 운전자를 확인했다.

신원 조회 결과 운전자는 실제 수배자와 동일인이었다. 경찰은 이 차량을 안전한 장소로 유도해 검거에 성공했다.

해당 영상을 본 누리꾼들은 ‘얼마나 위반하고 다니면 벌금이 4억원 넘게 쌓이냐’, ‘무슨 테러리스트 현상금보다 많냐’, ‘세상에는 별의별 사람이 다 있다’, ‘벌금 4억원이 넘는 차량이 도로에 버젓이 돌아다니는 게 말이 되나’ 등 다양한 반응을 보였다.