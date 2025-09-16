9월 15~29일 구민과 함께하는 풍성한 기념 주간... 열린음악회, 구민의 날 기념식, 데니스 홍과 함께하는 로봇경연 등... 입장권 할인, 영등포 서울사랑 상품권, 영등포 땡겨요 상품권 확대 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 ‘제30회 영등포 구민의 날’을 맞아 9월 15일부터 29일까지 구민이 함께 즐길 수 있는 다양한 기념행사와 특별 혜택을 마련했다.

9월 28일은 1946년 영등포구가 서울시에 편입된 날을 기념하는 ‘구민의 날로’, 구는 1996년부터 매년 기념행사를 이어오고 있다. 올해는 30주년을 맞아 더욱 풍성한 프로그램을 준비했다.

먼저 9월 16일 오후 7시 30분 여의도 KBS홀에서 ‘구민의 날 30주년 기념 KBS 열린음악회(영등포구 편)’가 진행된다. 방송은 11월 9일 방영될 예정이다. 이어 9월 24일 오후 3시 영등포 아트홀에서는 ‘구민의 날 기념식’이 열린다. 행사는 ▲AI가 바라보는 영등포의 미래 영상 상영 ▲민선 8기 3주년 성과 영상 상영 ▲구민 헌장 낭독 ▲명예구청장 위촉 ▲구민상 시상 ▲구민의 날 노래 재창 등으로 구성된다.

또 9월 27일에는 세계적 로봇공학자 ‘데니스 홍’과 함께하는 ‘제1회 영등포 롯봇경연대회’가 개최된다. 지역 내 초등학교 4~6학년 200명이 사회문제 해결을 주제로 직접 로봇을 제작, 데니스 홍 교수가 현장에서 코칭을 진행한다. 구는 이번 대회를 영등포 대표 과학경연으로 발전시켜 차세대 혁신 인재를 발굴해나갈 계획이다.

이 밖에도 ▲9월 20일 신길 책마루 문화센터에서 ‘정재승 교수’ 명사특강 ▲9월 22일 영등포 볼런티어 오케스트라 ‘찾아가는 음악회’ ▲9월 27일 ‘여의도 서울세계불꽃축제’ ▲9월 28일 안양천 힐링 걷기 대회 등 세대와 계층을 아우르는 다채로운 프로그램이 이어진다.

구민을 위한 혜택도 풍성하다. ▲주렁주렁 동물원 영등포점 입장권 50% 할인 ▲영등포 사랑상품권 93억 원 발행 ▲영등포땡겨요 상품권 51억 원 확대 발행 ▲전통시장 경품 증정 이벤트 등이 마련됐다.

자세한 내용은 구 누리집(홈페이지) ‘우리구소식’ 게시판 또는 영등포 소식지 9월호에서 확인할 수 있으며, 문의는 구청 총무과로 하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “지난 30년간 구민과 함께 걸어온 발자취를 밑거름 삼아 다가올 미래도 구민과 소통하며 더 큰 도약을 준비하겠다”며 “30년의 성장을 돌아보며, ‘영등포 대전환 시대’를 구민과 함께 그려가겠다”고 전했다.