[헤럴드경제=문영규 기자] 방시혁 하이브 의장이 기업공개(IPO) 과정에서 1900억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 가운데 13시간여 동안 경찰 조사를 마치고 15일 귀가했다.

방 의장은 이날 오후 11시 48분께 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 나왔다.

방 의장은 “어떤 점을 소명했느냐”, “거짓 정보를 전한 것이 맞느냐”는 등의 질문에 답하지 않은 채 경호원에 둘러싸여 대기 중이던 차를 타고 떠났다.

이날 오전 경찰에 출석하면서는 “제 일로 인해 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “조사에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전 10시 방 의장을 피의자 신분으로 불러 하이브의 IPO를 앞두고 기존 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹과 관련해 조사를 진행했다.

경찰은 방 의장의 이날 진술을 분석한 뒤 추가 수사 방향을 검토할 예정이다.

방 의장은 지난 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 상장 계획이 없다고 속이고 하이브 임원들이 출자·설립한 사모펀드가 만든 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법 위반)를 받고 있다.

금융당국은 하이브가 IPO 사전 절차를 받고 있는 상황에서 투자자들에게 지분을 매도하도록 유도했다고 보고 있다.

해당 SPC는 IPO 절차가 진행된 뒤 보유 주식을 매각했고, 방 의장은 사전에 SPC와 비공개 계약을 맺어 매각 차익의 30%를 받는 등 약 1900억원의 부당이득을 거뒀다는 주장이다.

방 의장 측은 “상장 당시 법률과 규정을 준수하며 진행했다”며 혐의를 부인하고 있다.

또한 기존 투자자들 역시 큰 수익을 거두며 지분을 매도했고, 자신의 수익도 풋옵션(주식매수청구권) 리스크를 감내하고 받은 반대급부라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 지난해 말 입수해 수사에 착수했으며 지난 6월 30일 서울 여의도 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사 자료를 확보했다. 7월 24일엔 하이브 사옥을 압수수색했다.

서울남부지검의 지휘를 받는 금융감독원 특별사법경찰관도 이 사안을 조사 중인 것으로 알려졌다.

자본시장법은 비상장주식을 포함한 금융투자상품과 관련해 거짓말로 재산상의 이익을 얻고자 하거나 부정한 계획을 이용하는 행위 등을 금지한다. 법을 위반하고 50억원 이상의 이익을 봤다면 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.