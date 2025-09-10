마르티넷 현대차 유럽법인장 9일 한국 취재진 만나 “유럽 시장 점유율 3.8%, 성장세 뚜렷해” 강조 2027년까지 全 차종 전동화 적용 공언도 올해 B세그먼트 신차 ‘콘셉트 3’ 공개 기뻐

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] “좋지 않은 상황을 오히려 기회로 삼고자 한다. 2027년까지 다양한 전동화 라인업을 내놓으며 고객의 니즈를 폭넓게 충족시켜 나가겠다.”

자비에 마르티넷 현대자동차 유럽법인장은 9일(현지시간) 독일 뮌헨 IAA 2025 오픈스페이스 현장에서 기자들과 만나 “현재 많은 규제가 가로막고 있어 상황이 녹록지는 않다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어서 “특히 독일은 유럽에서 가장 큰 시장 규모를 지닌 만큼 반드시 좋은 성과를 내야 한다”며 “경쟁사들을 능가할 수 있는 성공 방식을 구현해 나갈 것”이라고 강조했다.

현재 유럽 시장에서 현대차의 점유율은 승용차와 경상용차를 합쳐 약 3.8% 수준으로 추산된다. 투싼·코나를 비롯한 SUV(스포츠유틸리티차량) 제품군의 성장세와 하이브리드(HEV), 전기차(EV) 등 친환경차 라인업의 성과에 따른 결과다.

그는 “10~15년 전만 해도 유럽 고객들이 합리적인 가격 때문에 현대차를 선택했다면, 이제는 기술과 애프터서비스, 디자인 때문에 현대차를 찾도록 브랜드의 위상이 성장했다”라며 “아이오닉 서브브랜드가 현대차의 브랜드 포지션을 끌어올리는 데 핵심적인 역할을 한 만큼, 현대차는 2027년까지 출시하는 모든 모델에 전동화 파워트레인을 적용할 계획”이라고 설명했다.

또한 “전기차만으로는 유럽 시장의 17.5%를 커버하는 데 그친다”며 “나머지 82.5%의 시장에서도 존재감을 보여주기 위해 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 수소차까지 멀티에너지 전략을 병행할 것”이라고 덧붙였다.

이번 IAA 2025에서 공개한 소형 전기차 콘셉트카 ‘콘셉트 3’에 대한 기대감도 드러냈다. 그는 “현재는 개발 단계라 ‘콘셉트 3’라 부르지만, 내년 봄에는 새로운 이름을 공개할 것”이라며 “유럽 B세그먼트 시장을 겨냥한 컴팩트 EV로, 다양한 기술적 요소를 결합한 전략 차종이 될 것”이라고 소개했다.

‘콘셉트 3’는 유럽 시장에서 주류를 이루는 B세그먼트 모델로, 이를 통해 현대차는 A세그먼트 캐스퍼와 코나, C세그먼트 아이오닉 5·아이오닉 6, E세그먼트 아이오닉 9까지 전 라인업을 연결하는 총 6종의 전동화 제품군을 갖추게 된다. 주요 완성차 업체 가운데 가장 다채로운 전동화 풀라인업을 확보하는 셈이다.

올해 오픈스페이스에 부스를 마련하면서 복귀한 IAA 무대에서의 올해 전시도 남다른 의미를 지닌다. 현대차는 지난 2021년 뮌헨 IAA 이후 4년 만에 이번 행사에 다시 참가한 바 있다. 마르티넷 법인장은 “IAA 복귀는 단순히 전시회에 나오는 차원이 아니라, 유럽 시장에 현대차의 새로운 전략과 비전을 알리는 상징적 행위”라며 “특히 이번에는 업계 관계자 중심의 프레스데이가 아니라 일반 관람객이 몰리는 퍼블릭 데이에 신차를 공개했는데, 고객과 직접 만나고 잠재 수요층에게 브랜드를 체험하게 하는 것이 더 중요하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다.

끝으로 “현대차 부스는 단순히 차량을 나열하는 공간이 아니라, 디자인 철학과 브랜드의 정체성을 보여주는 플랫폼”이라며 “차량뿐 아니라 부스 구성에도 대담한 디자인 언어를 담아 차별화했다”고 강조했다.

마르티넷 법인장은 지난 27년간 자동차 업계에서 몸담아온 산업분야 전문가다. 앞서 프랑스 르노와 다치아 등 브랜드에서 굵직한 역할을 두루 거쳤고, 올해 1월에는 유럽법인 사장 겸 CEO로 부임했다. 지난 15년간 현대차에서 근무한 마이클 콜 CEO의 후임자다.