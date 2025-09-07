독일 도시협의회·연방상원 방문해 정책결정·재정 운영 구조 확인, 포항형 자치 전략 마련 철강산업 중심 도시에서 도시재생·청년 일자리 등 지역 특화 발전 전략 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 이강덕 경북포항시장은 최근 독일 베를린을 방문해 독일 도시협의회(Deutscher Städtetag)와 독일 연방상원(Bundesrat) 등 주요 기관을 찾아 지방분권 선진사례를 살펴보고, 대한민국 대도시와 포항의 자치 역량 강화를 위한 발전 방향을 모색했다.

이번 방문에서는 연방제 국가인 독일의 분권형 지방자치 체계와 지방정부의 정책 결정 권한 강화 사례를 집중적으로 벤치마킹했다.

특히 독일 도시협의회 시의원들과의 면담을 통해 지방정부와 주정부 간 협력 방식, 재정·입법 운영 구조 등 실무적 노하우를 확인했으며, 대한민국 대도시와의 교류 가능성도 논의했다.

이강덕 시장은 “독일은 중앙정부와 지방정부 간 권한과 책임이 명확히 구분돼 있으며, 도시 차원에서 정책 결정과 재정 운영이 활발히 이루어지고 있다”며 “이번에 직접 확인한 독일의 분권형 도시 운영 및 정책 결정 사례는 많은 시사점을 안겨주었다”라고 말했다.

이어 독일 연방상원을 방문해 의원들과 만나 국민 기본권과 각 주의 이해에 영향을 미치는 재정 및 입법 활동, 개헌 심의 과정 등을 확인했으며, 이를 통해 한국 대도시가 직면한 자치분권 확대 과제를 해결하는 데 참고할 수 있는 실질적 통찰을 얻었다.

또한 이 시장은 “포항은 철강산업 중심 도시에서 도시재생, 청년 일자리, 지역 경제 활성화 등 다양한 분야로 발전 방향을 넓히고 있다”며 “독일의 분권형 도시 운영과 재정·정책 결정 사례에서 얻은 경험을 포항에 적용해 지역 특성에 맞는 지속 가능한 자치 역량 강화 전략을 마련하겠다”라고 밝혔다.