[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9월 5일 오후 노원문화예술회관 대공연장에서 열린 연희마당놀이 ‘맹진사댁 경사(원작: 오영진)’ 공연에 참석했다.

이번 공연은 노원문화원과 함께 지역 어르신들을 위해 기획된 것으로, 돈으로 벼슬을 산 맹진사 양반가에서 벌어지는 혼사 해프닝을 해학과 풍자로 풀어낸 고전극이다.

특히 80~90년대 국민 개그맨으로 큰 사랑을 받은 ‘뽀식이’ 이용식과 황기순, 그리고 사물놀이를 세계에 알린 사물놀이패 리더 김덕수를 비롯한 여러 연희 예술인들이 출연해 무대가 더욱 풍성하게 꾸며졌다.

마당놀이는 과거 마을 마당에서 온 주민이 같이 웃고 즐기던 집단 오락극으로 배우와 관객이 함께 어울린다는 점에서 극장 연극과 다르다. 그 안에서 소리, 춤, 풍물, 익살이 어우러진 공연을 ‘연희’라 부르며 이번 무대는 바로 그 전통 연희의 맥을 현대적으로 풀어낸 작품이다.

공연은 9월5일, 6일 오후 2시와 6시 총 4회에 걸쳐 노원구 거주 60세 이상 어르신(1966년 1월1일 이전 출생) 2200명을 대상으로 진행되며, 전 석 무료다. 구는 온라인과 유선전화를 통해 사전 예약을 실시했으며 전 좌석 마감되었다.

오승록 구청장은 “어르신들의 풍성한 삶을 위해 매년 연희마당놀이를 이어오고 있다”며 “앞으로도 어르신들께서 일상 속에서 편하게 공연을 즐기고 기쁨을 누릴 기회를 마련해드리고 싶다”고 말했다.