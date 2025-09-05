“남녀가 목매려 한다”는 신고받고 출동 경찰, 살인혐의로 남편 A씨 입건해 조사

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울 중구의 한 공장에서 60대 여성이 숨지고 남편이 크게 다치는 사건이 발생했다. 경찰은 남편 A씨가 아내를 살해한 용의점을 두고 수사하고 있다.

5일 경찰과 소방에 따르면 전날 오후 2시께 서울 중구 세운상가에서 가까운 한 공장에서 “남녀가 목을 매려 한다”는 공장 방문자의 신고가 접수됐다.

출동한 경찰과 소방은 현장에서 머리에 상처를 입고 숨진 60대 여성을 발견했다. 옆에는 남편 A씨가 있었는데 복부에 자상이 있고 손목도 크게 다친 상태였다. 피가 묻은 흉기와 둔기도 발견됐다. A씨는 병원으로 이송돼 수술을 받았다.

경찰 관계자는 “피의자가 현장에서 아내를 죽였다고 진술했다”며 “다만 현재 A씨가 중상을 입어 병원에서 치료받고 있어 아내에 대한 부검을 진행하는 한편 A씨가 회복하는 대로 구체적인 범행동기와 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.