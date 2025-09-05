[헤럴드경제=박상현 기자] 올해로 5회째를 맞은 ‘2025 게임문화축제’가 서울 광화문 하이커(HiKR) 그라운드에서 5일 개막했다.

문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘2025 게임문화축제’는 게임의 문화적 가치를 조명하고, 누구나 게임을 매개로 소통하고 즐길 수 있는 참여형 축제다.

경기도 용인 에버랜드에서 열린 2023년∼2024년 행사와 달리, 올해는 외국인 관광객들도 자주 찾는 서울 광화문 청계천으로 장소를 옮겼다.

현장은 평일 오전 이른 시간임에도 게임 팬과 가족 단위 관람객, 외국인 관광객들로 활기를 띠었다.

1층에 마련된 가로 32.5ｍ, 세로 5.1ｍ 길이의 대형 미디어월에는 펄어비스의 ‘검은사막’, 크래프톤의 ‘인조이(inZOI)’ 등 다양한 한국산 게임 홍보 영상이 나오며 행인들의 시선을 끌었다.

본격적인 전시가 시작되는 2층과 3층은 국내외 인기 게임을 소재로 한 체험형 이벤트 공간으로 마련됐다.

관람객들은 넥슨의 ‘마비노기 모바일’, 시프트업의 ‘스텔라 블레이드’, 데브시스터즈의 ‘쿠키런 킹덤’ 테마로 꾸며진 전시 공간에서 게임을 체험할 수 있다.

스마일게이트는 ‘로스트아크’를 소재로 한 미디어 전시와 함께 자사 공익사업 법인 희망스튜디오 기부 참여 이벤트를 진행했다. 또 국내 유통을 맡은 히트작 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’의 사운드트랙 체험 부스도 마련했다.

이밖에 콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘이달의 우수게임’에 선정된 국내 인디 게임 ‘래토피아’, ‘안아줘요 동물맨션’ 홍보 부스도 현장에서 만나볼 수 있다.

4층에는 넥슨, 엔씨소프트, 스마일게이트 등이 참여한 게임 원화 전시 공간이 마련됐고, 지하 1층은 SOOP과 협업한 e스포츠 리그 ‘GCF’ 공간으로 꾸며졌다.

‘2025 게임문화축제’는 휴관일인 8일을 제외하고 이날부터 14일까지 매일 열리며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.