[헤럴드경제=박세정 기자] “259명→4032명”

1인 크리에이터 미디어 시장이 커지면서 지난 5년새 억대 수입을 거두는 1인 창작자의 수가 15.6배나 증가한 것으로 나타났다.

상위 1%의 유튜버들의 ‘억소리’ 나는 수입은 늘 화제의 중심이 돼왔다. 대표적인 먹방 유튜버 쯔양은 한 달 유튜브로만 1억원의 수입을 거둔다고 밝힌 바 있다. 또다른 먹방 유튜버 쏘영 역시 유튜브 수입으로 ‘9억원’에 달하는 남편의 빚까지 갚아줬다고 밝혀 화제가 됐다.

국내 개인 미디어 산업이 5조원대를 넘어서는 시장 규모로 성장하면서, 상위 크리에이터들의 수입 역시 갈수록 치솟고 있다.

반면, 연간 2000만원이 채 되지 않는 수입을 거둔 유튜버들 역시 수두룩해 1인 창작자들 간의 수입이 양극화도 심해지는 양상이다.

상위 1% 수입 4억원↑

박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면, 종합소득세를 신고한 1인 미디어 창작자 중 연간 1억원 넘는 수입을 올린 이는 2019년 259명에서 2023년 4032명으로 15.6배가량 급증했다.

연도별로는 2019년 259명, 2020년 1202명, 2021년 2462명, 2022년 3375명, 2023년 4032명으로 지속 증가세다.

특히 상위 1%의 수입은 수십억원에 이른다. 같은 기간 상위 1%의 연평균 수입은 9억2000만원에서 13억2000만원으로 4억원 늘었다.

반면, 하위 50%의 연평균 수입은 5년 동안 큰 변화가 없었다. 2000만원 수준으로, 1인 창작자 2명 중 1명은 월평균 약 166만7000원을 벌어들인 셈이다.

국내 크리에이터 미디어 산업 5조원대 시장…‘유튜버 4만 시대’

억대 수입 크리에이터의 증가는 기하급수적으로 성장하고 있는 개인 크리에이터 미디어 시장과 무관치 않다. 유튜브로 대표되는 개인 미디어가 미디어 시장의 판도까지 바꾸고 있다.

실제 과학기술정보통신부가 지난해말 발표한 ‘디지털 크리에이터 미디어 산업 실태조사’에 따르면, 2023년 기준 국내 디지털 크리에이터 미디어 산업의 매출액이 5조3159억원으로 5조원대를 이미 넘어섰다. 전년보다 28.9% 늘어 증가세 역시 가파르다.

시장이 커지는 만큼 관련 종사자 역시 늘어나고 있다. 같은 기간 국내 디지털 크리에이터 산업 종사자 수는 4만2378명으로 전년 대비 19.8% 증가했다.

사업은 영세 사업체를 중심으로 운영되고 있다. 종사자 5인 미만 사업체가 83.5%를 차지했다. 연령별로는 30대 이하 청년이 58.7%로 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.