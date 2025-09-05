2050년을 향한 중장기 발전 전략 점검 및 구민 행복 비전 실현 다짐 지금까지 성과를 기반으로 지속 가능한 도시, 내일이 있는 도시로 나아갈 것

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 지난 3일 구청 5층 기획상황실에서 ‘동대문구 미래 비전 2050’ 추진 상황 보고회를 개최했다.

이번 보고회는 민선 8기 구정 비전을 구체화, 2050년까지 동대문구가 나아갈 중장기 발전 전략을 점검하기 위해 마련됐다.

‘동대문구 미래 비전 2050’은 ‘2040 서울도시기본계획’ 수도권 광역급행철도, 주택 재개발 등 대규모 개발 계획과 연계해 새로운 도시 공간 창출과 미래 도시 경쟁력 제고 및 발전 전략 제시를 위해 수립되었다.

내용은 ▲살기 좋은 도시 ▲걷기 좋은 도시 ▲안전한 도시 ▲교육 중심 도시 ▲문화 중심 도시 ▲일자리 중심 도시 ▲12대 핵심 과제 등 7대 분야, 43개 사업으로 구성되어 있다.

이번 보고회는 2023년 수립된 용역 결과를 바탕으로 1단계 단기 계획(2022~2025년)의 성과를 되짚어보고, 내년부터 본격 추진될 중·장기 사업의 방향성을 확인하며 향후 재원 확보 및 협력 방안을 논의하기 위해 모인 자리다.

청량리 일대, 전통시장, 중랑천 등 지역 거점을 중심으로 한 사업 추진 전략을 재점검, 구민이 체감할 수 있는 안전·교육·문화·일자리 분야 성과를 공유하는 시간이었다.

점검된 주요 성과로는 자치구 최하위 수준이던 도로변 띠녹지 3배 확충, 스마트쉼터 17곳 설치·지능형 교통안전관리시스템 도입 등 생활안전 인프라 강화, 찾아가는 AI스쿨·스마트스쿨 등 미래 교육 환경 조성, 삼천리 연탄공장 부지 문화·체육복합시설 개발, 글로벌 탑5 마켓몰청량 조성, 장안동구민행복센터 건립 추진 등이다.

또 ‘탄소 제로 그린캠퍼스’ 사업은 유관 기관과의 협력 모델로 전환하는 등 여건 변화에 맞춘 유연한 사업 방식 조정도 이뤄졌으며, 청량리역 일대 복합개발 등의 중장기 추진 전략도 재점검했다.

동대문구는 이번 보고회를 계기로 부서 간 협력을 강화하고 서울시·중앙정부와의 긴밀한 협력을 통해 ‘미래 비전 2050’ 달성을 위한 실행력을 더욱 높여나갈 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “보고와 토론을 통해 동대문구가 지난 4년간 걸어온 길과 앞으로 나아가야 할 길에 대해 살펴본 뜻깊은 시간을 가졌다”며 “지금까지의 수확을 기반으로 도시의 하드웨어와 소프트웨어를 잘 장착해 지속 가능한 동대문구, 내일이 있는 동대문구로 나아가는 데 최선을 다해주기 바란다”고 말했다.