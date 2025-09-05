[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 서대문구에서 초등학생들을 유괴하려 한 20대 일당 세 명 중 일부가 전과자인 것으로 알려졌다.

5일 서대문경찰서에 따르면, 경찰은 피의자 3명 중 2명에 대해 구속영장을 신청해 현재 서울서부지법에서 구속심사가 진행 중이다.

피의자들은 20대 초반으로 중학교 때부터 친구 사이다. 두 명은 대학생이고, 다른 한명은 자영업자다.

이들은 범행 전날 술을 마신 뒤 만나 짬뽕을 먹고 장난을 쳤다고 진술했다. 즉석에서 범행을 계획했고, 실제 차량에 태울 의도는 없었으며, “아이들이 놀라는 것에 대해 재미 삼아서 했다”는 주장이다.

그러나 ‘단순한 장난’으로 넘길 수 없는 정황이 존재했다. 일부 피의자는 전과가 있었다. 동종 전과나 성범죄 전과는 아니었다. 경찰 관계자는 “구속영장을 신청할 때 전과도 참고했다”고 말했다.

한 번이 아닌 세 차례나 범행을 시도한 점도 구속영장 신청에 고려됐다.

일당은 지난달 28일 오후 3시 31~36분 사이 세 차례에 걸쳐 초등학생 4명에게 차를 몰고 접근해 “귀엽다. 집에 데려다주겠다”고 유인했다. 차에서 내리지는 않고 창문을 열어 말을 걸었다. 이들이 말을 걸자 초등학생 2명은 겁에 질려 도망쳤고, 일부 초등학생은 말을 무시한 채 무심하게 지나쳤다. 피해 초등학교는 2곳, 피해자는 남자 초등학생 4명으로 모두 저학년이었다.

3명 모두 범행 당시 마약류 투약이나 음주 정황은 없었다.

이들이 범행에 이용한 차는 A 씨의 아버지 소유인 것으로 파악됐다.

경찰은 이들의 휴대폰 등을 포렌식 중인데 “추가 범행을 입증할 만한 내용이 확인되진 않았다”면서도 “사회적 불안감 등을 중대하게 판단해 영장을 신청했다”고 말했다.

일당 중 뒷좌석에 탄 대학생의 경우 “잘못되면 중대 범죄가 될 수 있다”고 친구들을 제지해 구속영장을 신청하지는 않았다고 경찰은 설명했다.