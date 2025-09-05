친숙한 폭스바겐 모델명 전기차 포트폴리오에 편입 내연기관 모델과 병행 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 폭스바겐이 내연기관 베스트셀러 모델의 헤리티지를 계승하는 새로운 전기차 네이밍 전략을 도입한다고 5일 밝혔다.

기존 모델들의 유서 깊은 이름을 순수 전기차 ID. 패밀리와 공유하는 이 전략은 기존에 ID.2all 콘셉트로 알려졌던 ID.폴로에 가장 먼저 적용되며, IAA 모빌리티 2025에서 프로토타입이 최초 공개된다.

토마스 셰퍼 폭스바겐 브랜드 최고경영자(CEO)는 “오랫동안 사람들의 기억 속에 자리해 온 폭스바겐의 모델명은 강력한 브랜드를 상징하는 동시에 품질과 시대를 초월한 디자인, 모두를 위한 기술을 담고 있다”라며 “이제 친숙한 이름들은 미래로 이어질 것이며, ID.폴로는 그 시작”이라고 설명했다.

폭스바겐은 향후 세대교체를 거치며 더 많은 친숙한 모델명들을 순수전기차 포트폴리오에 편입할 계획이며 동시에 내연기관 모델들의 기존 이름은 유지한다. 이러한 전략을 통해 폭스바겐은 고객들이 전기차와 내연기관차를 아우르는 다양한 제품 라인업을 더욱 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다는 계획이다.

폭스바겐 전기차를 대표하는 명칭 ‘ID.’는 진보한 기술과 전동화 모빌리티를 의미한다. 폴로는 오랫동안 품질과 안전, 혁신의 대중화를 대표해 온 폭스바겐의 컴팩트 모델이다. 새롭게 선보이는 ID.폴로는 이러한 ‘ID.’와 ‘폴로’의 가치를 결합한 모델로서, 폴로 탄생 50주년을 맞아 새로운 네이밍 전략의 첫 번째 주자로 선정됐다.

이어 폭스바겐은 강력한 브랜드 중 하나인 ‘GTI’를 전기차 영역으로 확장한다. ID. GTI 콘셉트의 양산 모델인 ID.폴로 GTI는 2026년 엔트리 세그먼트의 두 번째 ID. 모델로 출시될 예정이다.

두 모델은 오는 8일부터 14일까지 독일 뮌헨에서 열리는 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 세계 최초로 공개된다. 이에 앞서 오는 7일에는 순수 전기 콤팩트 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘ID.크로스 콘셉트’가 세계 최초로 공개된다. 양산형 ID.크로스는 오는 2026년 말 출시될 예정이며, T-크로스의 전기차 포지션을 담당한다.

한편, 폭스바겐은 2018년부터 순수전기차 전용 모델 라인업에 ID. 패밀리 네이밍을 사용해 왔다. 첫 ID. 패밀리 모델은 ID.3였으며, 한국 시장에도 소개된 ID.4와 ID.5, 독일과 유럽 시장에서 전기 세단과 왜건 시장 선두를 달리고 있는 ID.7 등 차급에 따라 숫자가 매겨지는 네이밍 전략이 적용됐다.