대리점과 판매 활성화 방안 모색 “고객 만족도 향상, 브랜드 가치 극대화 노력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 대리점과 동반성장을 위한 상생 협력 및 고객가치 실현을 위한 실질적 방안에 대해 논의하는 ‘KGM 대리점 동반성장 콘퍼런스’를 개최했다고 5일 밝혔다.

KGM은 지난 4일 대전 대덕구 KGM 기술교육원에서 황기영 대표이사 및 박경준 국내사업본부장을 비롯해 전국 대리점 대표 등 관련 임직원이 참석한 가운데 ‘KGM 대리점 동반성장 콘퍼런스’를 열었다.

참석자들은 KGM 신차 출시 계획을 포함한 중장기 성장 전략 및 미래 비전을 공유하고 상생을 위한 협력 관계 개선 방향과 함께 동반 성장하기 위한 실질적 협력 방안에 대해 논의했다.

KGM은 대리점과 현재를 넘어 미래에도 함께 성장하기 위해 ▷대리점 경쟁력 강화 및 동반성장 인센티브 제도 시행 ▷오토 매니저 역량 개선을 위한 체계화된 교육프로그램 시행 ▷우수 오토매니저 영입 지원 ▷대리점 커뮤니케이션 활성화 ▷대리점 밀착 지원을 위한 조직 운영 등 동반성장 캠페인을 통해 파트너십을 공고히 하기로 했다.

아울러 고객 가치 극대화 및 고객 만족도 향상을 위한 협력 사항을 점검하고 판매 활성화 방안을 모색하는 등 상호 협력 및 상생을 위한 협력을 이어나가기로 했다.

이낙훈 대리점발전협의회 회장은 “과거 회사(KGM)가 적자에도 대리점 지원 정책의 비합리적인 부분이 있었고 오히려 대리점의 자생력 강화에 도움이 되지 않았다”며 “이번 동반성장 상생 프로그램을 통해 대리점 간 선의의 경쟁은 물론 스스로의 경쟁력을 갖출 수 있는 계기가 될 수 있을 것 같고, 더 나아가 고객 만족 극대화를 위한 양질의 서비스로 이어질 것”이라고 말했다.

황기영 KGM 대표이사는 “이번 콘퍼런스는 대리점 상호 간의 신뢰와 협력을 더욱 공고히 하여 서로 상생하며 지속 가능한 미래를 함께 만들어갈 수 있는 초석을 다질 수 있게 됐다”며 “이를 바탕으로 고객 서비스 만족도 향상은 물론 KGM 브랜드 가치를 극대화할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.