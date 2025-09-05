‘APEC 중소기업 장관회의’ 개최 급변하는 글로벌 환경…공동대응 제안 회원국간 정책·인프라 통합적 전략 강조

[헤럴드경제(제주 서귀포)=유재훈 기자]한성숙 중소벤처기업부 장관이 “APEC 권역에서 전체 기업의 약 97%가 중소기업으로 구성되어 있다는 사실이 그 무게를 잘 보여준다”며 “중소기업은 중요한 경제 주체일 뿐 아니라포용적이고 지속가능한 성장의 핵심 동력으로 자리잡고 있다”고 말했다.

한 장관은 5일 제주 서귀포 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘APEC 중소기업 장관회의’ 모두발언을 통해 글로벌 경제에서의 중소기업의 위상과 역할에 대해 설명했다.

한 장관은 이번 회의가 APEC 회원국간의 미래지향적 협력을 강화할 수 있는 새로운 이정표가 될 것임을 강조했다.

그는 “불확실한 세계 경제, 급변하는 기술 환경, 심화되는 디지털 격차와 기후위기는 중소기업에게 새로운 적응과 도약을 요구하고 있다”며 “이러한 시기에 개최되는 중소기업장관회의는 단지 과거의 경험을 공유하는 자리가 아니라 변화에 대한 능동적 대응과 공동의 미래 설계를 위한 실질적인 대화의 장이 되어야 한다”고 역설했다.

그러면서 “이번 중소기업장관회의 회원국들은 여러 차례 실무협의를 거쳐 ‘신기술 기반의 혁신 성장’, ‘스마트 정책을 통한 지속가능한 성장’, ‘연결성 강화를 통한 포용적 성장’이라는 세가지 중점과제를 마련했다”며 “이 과제들을 논의하는 과정에서 회원국들이 적극적으로 참여하고 공감대를 형성해 주신 점에 감사드린다”고 말했다.

한 장관은 이번 회의 3대 중점과제에 대해 관련 구체적인 협력방향을 제안했다.

한 장관은 “AI, 데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 신기술을 통한 디지털 전환은 중소기업의 생산성과 효율성을 높이고 있다”며 “중소기업이 신기술을 보다 능동적으로 활용하고 나아가 혁신을 주도할 수 있도록 정책·인재·인프라 차원의 통합적 전략이 필요하다”고 말했다.

이어 “경제·사회·환경 등 다각도에서 데이터를 기반으로 분석하고 대안을 제시하는 여성기업, 청년창업, 장애인기업 등 다양한 경제 주체들이 시장에서 실질적으로 성장할 수 있는 생태계를 만드는 것은 우리의 공동 과제”라며 “탄소감축 기술에 대한 지원, 친환경 인증 제도, 녹색금융 활성화 등 정책적 수단이 더욱 정교해지고 체계화돼야 한다”고 설명했다.

끝으로 “글로벌 대기업에 비해 중소기업, 스타트업들은 정보와 자본, 시장 접근성 등에서 상대적으로 제약을 받고 있는데, 이런 구조적 한계를 극복하기 위한 핵심 해법은 다층적 네트워크 강화라고 생각한다”며 “ 정부 간 정책 교류는 물론, 스타트업 간의 교류, 투자자와 정책기관 간의 파트너십, 국경을 넘은 협력 프로젝트는 중소기업에게 새로운 기회를 열어줄 수 있다”고 제언했다.

한편, 이날 한 장관은 25개국 장관 및 회원국 수석대표들과 ICC에 마련된 한국 혁신기업 전시관 및 동행축제 홍보관을 함께 둘러보며 국내 우수기업 및 소상공인 지원정책을 회원국에 소개하기도 했다.