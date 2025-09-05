글로벌 금융지원 업무협약 맞춤형 금융·위험관리 추진

KB금융그룹은 HD현대 글로벌R&D센터에서 HD현대사이트솔루션과 해외 건설기계 시장을 겨냥한 금융지원 협업 모델을 구축하기 위해 ‘글로벌 파이낸싱 포괄적 상호협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 업무협약은 건설장비 판매와 금융 설루션을 융합한 전략적 파트너십을 강화하고, 해외 주요 거점에서의 공동 사업 확대를 모색하기 위해 마련됐다. 두 회사는 단순 금융지원을 넘어 건설기계·중장비 산업 전반에서 판매와 금융이 유기적으로 결합한 새로운 협력 모델을 구축한다. 이번 협약을 통해 ▷글로벌 지역별 맞춤형 금융상품 기획 ▷공동 위험 관리 체계 구축 ▷해외 현지 계열사와의 협업체계 수립 등을 추진할 예정이다.

KB금융은 소매금융·재고금융·보험 등 다양한 금융서비스를 체계적으로 연계하고, 판매 과정 전반에서 고객의 자금 부담을 줄일 수 있도록 맞춤형 금융 설루션을 공동 개발·제공한다. 이와 함께, 현지 시장의 특성과 고객 수요에 부합하는 상품 구조를 설계하고, 공동 위험 관리 체계를 도입함으로써 지속 가능하고 경쟁력 있는 금융생태계를 조성해 나갈 방침이다.

본 협약을 통해 인도네시아 현지에 KB국민은행 등 그룹 내 최다인 7개 계열사가 진출해 있는 KB금융과 현지 건설기계 시장에서 영업 노하우를 갖춘 HD현대사이트솔루션의 시너지가 극대화될 수 있을 것으로 기대한다.

이재근 KB금융 부문장은 “다양한 금융 노하우를 기반으로 해외 건설 장비 유통 채널과 긴밀히 헙업함으로써 새로운 형태의 금융 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

조영철 HD현대사이트솔루션 대표는 “글로벌 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 제품뿐 아니라 현지에 특화된 경쟁력 있는 금융 상품을 제공하는 것이 필요하다”고 말했다. 박성준 기자