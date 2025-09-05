[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국남부발전이 미국 텍사스주에 200㎿h 규모의 BESS(배터리에너지저장장치)를 건설하며 북미 전력시장에 진출한다.

남부발전은 4일 HD현대일렉트릭과 ‘루틸 BESS 사업’를 위한 EPC(설계·기자재 조달·시공) 계약을 체결하고 건설공사에 착수한다고 밝혔다.

‘루틸 BESS 사업’은 남부발전의 미국 제3호 사업이자 미국 대용량 BESS 시장에 진출한 최초의 사례다. 특히 이번 사업은 전력 가격 변동성이 큰 텍사스 전력시장의 특성을 활용해 전기가 저렴할 때는 저장하고 비쌀 때는 판매하는 차익거래로 이익을 거둘 수 있을 것으로 예상된다.

특히 미국 텍사스주는 최근 데이터센터 확충 등에 따른 전력 수요가 급증하고 있으며 신재생에너지 보급 확대에 따라 안정적인 전력망 운영을 위한 BESS의 중요성이 날로 커지고 있다. 남부발전은 선제적으로 사업 진출해 미국 내 에너지 효율화 시장에서 경쟁력을 확보할 전략이다.

이번 사업은 총사업비 약 1.2억달러 규모며 남부발전이 최대 주주로서 향후 건설부터 운영까지 전 과정을 직접 관리한다. 또 알파자산운용과 KBI그룹이 공동투자자로 참여하고 HD현대일렉트릭이 EPC를 담당하는 등 투자·금융·EPC 전 분야를 순수 국내 자본과 기술력으로 진행된다. 이를 통해 ‘K-배터리 밸류체인’의 동반 해외 진출 사례로서 국내 기업의 수출 증대에도 이바지할 전망이다.

남부발전은 이번 사업을 통해 기존 가스복합 위주의 해외 사업 포트폴리오를 BESS와 같은 미래 에너지 신사업 분야로 확장하는 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.