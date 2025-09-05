경기 동북부 상권 적극 공략 가족 단위 고객층 수요 확보

[헤럴드경제=김광우 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 경기도 구리시 롯데백화점 구리점 7층에 브랜드 체험 및 판매 매장 ‘코웨이 갤러리 롯데 구리 직영점’을 새로 열었다고 5일 밝혔다.

신규 매장이 들어선 롯데백화점 구리점은 경기 동북부 지역 내 핵심 소비 거점으로서 많은 유동인구와 가족 단위 고객층을 갖춰 생활가전 및 가구 수요가 풍부하게 형성돼있다. 코웨이는 구리점 상권의 주요 대상인 3040세대 젊은 가족 고객을 위해 체험 중심의 쇼핑 공간을 마련하고 코웨이만의 혁신 기술력을 직접 느껴볼 수 있도록 한다는 방침이다.

코웨이 갤러리 구리 직영점에서는 ‘아이콘 얼음정수기 스탠다드·미니·오리지널’ 등 세분된 얼음정수기 라인업을 기반으로 크기 및 얼음 사용량에 따라 최적의 제품을 선택할 수 있다.

아이콘 얼음정수기 스탠다드는 가로 사이즈와 디자인은 유지하면서도 얼음 저장 용량을 기존 대비 약 49% 늘려 사용 편의성을 높였다. 아이콘 얼음정수기 미니는 국내 얼음정수기 중 가장 작은 사이즈를 구현해 주방 공간 활용도를 강화했다. 이 외에도 ‘아이콘 프로 정수기’, ‘노블 제습공기청정기’, ‘비렉스(BEREX) 트리플체어’ 등 다양한 베스트셀러 제품을 직접 체험해보고 구매할 수 있다.

코웨이 갤러리 롯데 구리 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문할 수 있으며, 원활한 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 홈페이지 ‘코웨이닷컴’을 통해 예약 가능하다.

코웨이 관계자는 “구리 직영점은 주거 지역과 상업 지구가 인접해 있는 만큼 가족 단위 고객층뿐 아니라 인근 지역에서 유입된 유동인구까지 확보해 우수한 입지를 자랑한다”며 “앞으로도 라이프스타일에 맞춰 차별화된 오프라인 쇼핑 경험을 제공하고 고객 접점을 지속적으로 넓혀나갈 계획이다”라고 말했다.