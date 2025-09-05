[헤럴드경제=신동윤 기자] HMM이 포스코그룹의 인수설에 5일 장 초반 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 7분 현재 HMM은 전 거래일 대비 4.44% 오른 2만3500원에 거래 중이다.

이는 포스코그룹이 국내 최대 해운 선사인 HMM의 인수를 추진한다는 보도가 전날 나온 영향으로 풀이된다.

포스코그룹 측은 “향후 성장성이 유망하고 그룹 사업과 전략적 시너지 창출이 가능한지 여부를 검토하는 수준”이라며 “향후 인수 참여 여부는 아직 결정된 바 없다”고 밝혔다.

그러나 재계에서는 주력 사업인 철강 및 이차전지 업황 부진으로 구조조정을 추진하는 포스코그룹이 HMM 사업성을 자세히 검토하는 것을 두고 인수 추진 의지가 강한 것으로 보고 있다.

다만 POSCO홀딩스의 주가는 0.35% 내린 28만3000원에 거래되고 있다.

이에 대해 최용현 KB증권 연구원은 기대와 우려가 상존하지만 “우려가 더 크다고 판단된다”고 분석했다.

그는 “재무 리스크, 기존 핵심 사업과 시너지가 크지 않다는 점, 자본 효율성 측면에서 우려가 더 크다”면서 “특히 자본 배분 측면에서 HMM 인수를 가정하면 주주환원 금액이 줄어들 가능성이 큰데, 투자자들이 HMM 인수를 효율적인 의사 결정으로 받아들여 줄지 의문”이라고 지적했다.

그러면서 “만약 포스코그룹이 HMM 인수를 한다면 기존 핵심 사업과 시너지가 높은 일부 사업부만을 인수하는 등의 전략적 의사 결정이 필요하다”며 “HMM의 매각이 계속 지연되고 있다는 점에서 포스코그룹은 협상력을 발휘할 필요가 있다”고 말했다.