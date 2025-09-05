- 15개 시군 9326명 3억 9000만원 신청…생활속 탄소중립 실천시 최대 10만원

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 올해 상반기 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’ 장려금 지급을 완료했다고 5일 밝혔다.

앞서 도는 지난 7월 1일~11일까지 상반기 장려금 신청·접수를 진행했으며, 15개 시군에서 9326명이 3억 9000만원의 인센티브를 신청했다.

장려금은 8월 말까지 12개 시군 기준 8029명의 도민에게 3억 3000만원을 지역화폐로 지급했으며, 미지급된 일부 시군은 이달 중 지급을 완료할 예정이다.

탄소업슈는 도가 탄소중립 달성을 위해 추진 중인 시책으로 ▷폐기물 ▷수송 ▷에너지 ▷홍보 4개 분야 17개 항목으로 운영 중이다.

텀블러 이용, 다회용기 사용 등 생활 속 탄소중립을 실천하면 연간 10만원 이하의 장려금을 지급받을 수 있다.

참여방법은 스마트폰으로 ‘탄소업슈’ 어플을 내려받아 가입 후 실천 항목 이행 및 증빙자료를 제출하면 포인트를 지급받을 수 있다.

포인트는 당해연도 소멸되며 하반기 장려금 신청 및 지급을 12월 중으로 진행할 예정이다.

김영명 도 환경산림국장은 “탄소중립 실천을 독려하는 탄소업슈에 적극 가입해 주시길 부탁드린다”며 “하반기에는 더 많은 도민들이 장려금을 신청할 수 있도록 홍보 및 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.