여권·신용카드 없이 본인 확인·결제 가능

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데면세점이 면세업계 최초로 장정맥 기반 바이오 인증·결제 서비스를 김포공항점에 도입한다고 5일 밝혔다.

내국인 고객은 여권, 탑승권, 결제 카드 없이도 휴대전화 번호를 입력하고 바이오 정맥을 인증하면 면세품을 구매할 수 있다. 이에 따라 결제 대기 시간이 감소하고 구매 편의성이 크게 향상될 것으로 예상된다.

이번 서비스는 관세청의 관련 제도 개선과 한국공항공사와의 협력으로 성사됐다.

고객이 김포공항 국제선 터미널 내 키오스크에서 장정맥 정보를 등록하면, 롯데면세점은 본인 확인 및 탑승 정보를 제공받아 구매 절차를 지원한다. 결제 카드는 한국공항공사의 스마트공항 앱에서 등록할 수 있다.

롯데면세점은 이번 서비스 오픈을 기념해 오는 30일까지 김포공항점에서 100달러 이상 구매한 고객을 대상으로 5000원의 할인 혜택을 제공한다. 한국공항공사도 내달 13일까지 스마트공항 앱에 결제 카드를 등록한 고객을 대상으로 추첨을 통해 커피 쿠폰을 증정할 예정이다.

롯데면세점은 향후 이용객들의 서비스 만족도를 살펴본 뒤 김해공항까지 확대 운영할 계획이다.

롯데면세점 관계자는 “앞으로도 면세업계 디지털 전환을 선도하고, 고객 경험을 높일 수 있는 다양한 혁신 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.