NPR·블룸버그 통신 등 북중회담 분석 “金, 우크라 종전 대비 필요성 느낄수도” “對트럼프 협상력 높이는 효과도” “북·중·러 3각 공조강화 해석 일러”

[헤럴드경제=김수한 기자] 김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석 간에 성사된 6년 만의 북·중 정상회담을 통해 북한이 중국과 관계 복원을 시도하고 있다고 4일(현지시간) 미국 언론은 해석했다.

미 공영라디오 NPR은 이날 “그동안 북·중 관계에 대한 의문이 제기돼 왔는데, 전문가들은 김정은이 북한의 최대 교역국이자 원조 제공국인 중국과의 관계를 복원하기를 바라는 것 같다고 말한다”고 보도했다.

NPR은 “최근 몇 년간 김정은의 외교 정책은 러시아에 집중돼 왔다”며 북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 전투 병력과 탄약 등을 지원한 점을 거론했다.

러시아는 그 대가로 북한에 경제·군사적 지원을 제공했다. 블라디미르 푸틴 대통령은 최근 파병 북한군에 대해 “영웅적 행위”를 했다고 높이 평가하며 김 위원장에게 공개적으로 감사의 뜻을 밝혔다.

북한의 최대 우방으로 꼽히던 중국 내부에서는 북한과 러시아의 밀착 행보를 두고 견제와 우려의 시선을 보냈다.

NPR은 김 위원장의 이번 베이징행 배경과 관련, 북한이 러-우크라 전쟁이 끝날 가능성에 대비할 필요성을 느꼈을 수 있다는 분석도 내놨다.

또 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화가 재개될 경우에 대비해 김 위원장이 대미 협상력을 높이려 한 것으로 볼 수 있다고 덧붙였다.

중국의 80주년 전승절 열병식 행사를 계기로 김 위원장과 시 주석, 푸틴 대통령이 한자리에 모인 것에 대해 북·중·러 3각 공조가 강화되는 것이라는 전망이 나오고 있지만, 이를 단정하기에는 이르다는 전문가 진단도 나왔다.

주펑 난징대 국제관계대학 학장은 전 세계에서 가장 폐쇄적이고 권위적인 나라인 북한과 손을 잡는 것은 중국의 이미지를 해칠 수 있다며 “중·북·러 관계가 강화될 것이라고 과도하게 해석해선 안 된다”고 NPR에 말했다.

블룸버그 통신은 “시 주석과 김 위원장이 6년 만의 양자 회담을 통해 양국 간의 오랜 관계를 확인했다”며 “중국은 오랜 기간 북한의 주요 후원자 역할을 해왔으며, 미국과 그 동맹국이 대북 제재를 유지할 때 북한 경제가 지탱되도록 생명줄을 제공해왔다”고 보도했다.

김 위원장과 시 주석은 이날 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 갖고 양국 협력 강화 등을 논의했다.