멜라니아 여사, 백악관 AI 회의 주재…“AI 혁신이 성장률 올려”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 기업 ‘히타치 에너지’가 미국에 10억 달러(약 1조3900억원)를 투자하기로 했다고 백악관이 4일(현지시간) 밝혔다.

백악관은 이날 보도자료를 통해 “오늘 히타치 에너지가 미국의 핵심 전력망 인프라에 10억 달러를 투자한다고 발표했다. 이 중 4억5700만 달러는 버지니아주의 새 대형 변압기 생산시설에 투자될 예정”이라고 밝혔다.

이를 통해 수천개의 일자리가 창출되고 인공지능(AI) 시대에 대비한 에너지 공급에 도움이 될 것으로 백악관은 전망했다.

백악관은 “히타치는 백악관의 ‘AI 행동 계획(Action Plan)’이 투자 결정의 촉매제가 됐다고 밝혔다”며 “도널드 트럼프 대통령의 AI, 에너지 중심 정책이 이번 투자를 끌어냈다”고 자평했다.

한편 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 여사는 이날 백악관에서 ‘백악관 AI 교육 태스크포스(TF)’ 회의를 주재했다. 회의에는 TF 구성원과 산업계 관계자들이 참석했다.

트럼프 여사는 “통계를 보면 AI 혁신이 미국의 국내총생산(GDP) 성장률을 확실히 끌어올리고 있다”며 “미국의 인재들과 노동 인력들이 AI 발전을 지속시킬 수 있도록 확실히 준비시켜야 한다”고 말했다.