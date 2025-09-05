28일 서울시 자치구 보건소 신속대응반 참여…재난 상황에 신속하고 효율적인 대응 역량 평가해 관악구 ‘재난현장대응’ 및 ‘도상훈련’부문 수상 쾌거

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난 28일 개최된 2025년 서울특별시 재난의료 교육·훈련 경진대회 ‘재난현장대응’ 및 ‘도상훈련’ 부문에서 우수상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

이번 경진대회는 서울시가 주최, 서울응급의료지원센터 주관하는 행사로, 다수 사상자가 발생하는 재난 상황에 신속하고 효율적인 대응 역량을 평가하는 자리다. 서울시 25개 자치구의 보건소 신속대응반 200여 명이 참여했다.

대회는 종합평가, 도상훈련, 재난현장대응 우수상 등 다양한 부문으로 나뉘어 진행, 관악구는 특히 두 부문에서 뛰어난 성과를 거두었다.

먼저, ‘재난현장대응’ 부문에서는 최근 지역 내 한 아파트에서 발생한 대형 화재 상황을 바탕으로 관악구 보건소의 체계적이고 신속한 의료지원이 높은 평가를 받았다. 다수의 사상자가 발생했음에도 긴급·응급 환자 분류와 의료기관 이송을 신속히 수행하는 등 재난 대응 체계의 우수성을 입증했다.

해당 사례는 서울시 25개 자치구 중 모범 사례로 선정, 경진대회에서 관악구 보건소 재난대응 체계가 공식 소개되기도 했다.

또, ‘도상훈련’ 부문에서도 관악구 보건소가 ▲분류반 ▲처치반 ▲이송반이 각각 임무를 정확하게 수행하며, 현장응급의료소를 원활하게 운영하는 등 탁월한 대응력을 보여줬다.

‘도상훈련’은 가상 시나리오를 통해 실제 재난 상황을 재현, 보건소 신속대응반의 정확한 대응 능력을 평가하고 역량을 강화하기 위한 모의훈련이다.

구는 훈련 시 현장 초기 대응부터 환자 분류, 처치, 이송, 정보 관리까지 재난의료 대응 전 과정을 훌륭히 수행해 높은 평가를 받았다.

박준희 구청장은 “우리 구의 뛰어난 재난대응체계를 인정받게되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 재난 대응 역량 강화와 지역사회와의 협력을 지속해 재난의료 분야를 선도하는 안전한 관악을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.