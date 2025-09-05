5~18일 팝업스토어 개최

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데백화점의 미래형 쇼핑몰 타임빌라스 수원이 5일부터 18일까지 ‘2025 K리그X산리오캐릭터즈’ 팝업스토어를 선보인다.

지난해 잠실 롯데월드몰에서 첫 선을 보인 이 팝업은 누적 방문 고객이 25만명에 달했다. K리그 유니폼을 입은 헬로키티·쿠로미 키링 등 인기 상품은 첫날 3시간 만에 매진되기도 했다.

이에 타임빌라스 수원은 올해 ‘수원FC’와 ‘수원삼성블루윙즈’의 연고지인 수원에서 팝업을 열고 열기를 이어간다는 목표다.

‘DIY 커스텀존’에서는 저지류에 부착할 패치를 직접 골라 ‘나만의 유니폼’을 만들 수 있다. ‘초대형 마이멜로디 에어벌룬’과 포토월에서는 이색 인증 사진을 촬영할 수 있다.

이번 팝업에서만 구매할 수 있는 단독 상품도 다양하다. 품절 대란을 일으켜 현재는 구매가 어려운 리유저블 백, 아크릴 키링, 마그넷 세트 등 오프라인 한정 굿즈를 만나볼 수 있다.

오는 11일에는 이용, 안현범, 안드리고, 조소현 등 수원FC 선수들의 팬사인회를 진행한다. 이벤트 기간 구매 고객 대상으로 친필 사인 축구공, 수원FC 홈 유니폼 등 경품 추첨 이벤트도 있다.

그밖에 올 7월부터 9월까지 K리그 경기 관람 티켓(실물 혹은 모바일)을 인증하는 고객을 대상으로는 이번 팝업 리유저블 백을 선착순 증정한다.

박준홍 롯데백화점 쇼핑몰영업전략부문장은 “팝업스토어에 더욱 풍성한 혜택을 더하기 위해 수원FC 구단 연계 행사 등 색다른 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 쇼핑과 재미를 결합한 ‘올인원(All-in-one)’ 즐길 거리로 차별화된 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 말했다.