글로벌 시장서 25만3950대 판매, 전년 대비 0.8%↑ 국내 4만3501대 판매, 전년 대비 7.4% 증가 해외 20만9887대, 전년 대비 0.4% 감소

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 2025년 8월 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 0.8% 늘어난 25만3950대(도매 판매 기준)를 판매했다고 1일 밝혔다.

차종별 실적은 스포티지가 4만4969대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만7805대, 쏘렌토가 1만8466대로 뒤를 이었다.

기아는 지난달 국내에서 전년 동월 대비 7.4% 늘어난 4만3501대를 판매했다. 같은 기간 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6531대가 판매됐다.

승용은 레이 3484대, K5 3238대, K8 1976대 등 총 1만2045대가 판매됐다.

레저용차량(RV)은 쏘렌토를 비롯해 카니발 6031대, 스포티지 5755대, 셀토스 4238대, EV3 2317대, 타스만 887대 등 총 2만8013대가 판매됐다.

상용은 봉고Ⅲ가 3168대 팔리는 등 모두 3443대가 판매됐다.

기아의 지난달 해외 판매는 전년 동월 대비 0.4% 줄어든 20만9887대를 기록했다.

차종별 해외 실적의 경우 스포티지가 3만9214대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 셀토스가 2만3567대, K3(K4 포함)가 1만5881대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 174대, 해외에서 388대 등 총 562대를 판매했다.

기아 관계자는 “글로벌 친환경차 판매 호조로 전년비 판매 성장세를 지속하는 중“이라며 ”앞으로 EV4의 수출 본격화 및 PV5, EV5 등 친환경차 판매 확대를 통해 성장세를 이어나갈 것”이라고 말했다.